El fuerte terremoto registrado este lunes en Colombia dejó afectaciones en viviendas, apartamentos, edificios y diferentes infraestructuras, además de personas fallecidas y heridas.

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Ante este escenario, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá hizo un llamado a administradores, consejos de administración y propietarios de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal para que activen los mecanismos disponibles y prioricen la seguridad de quienes habitan las edificaciones.

La recomendación cobra especial importancia para quienes viven en conjuntos residenciales o edificios que pudieron presentar daños a causa del movimiento telúrico. Antes de permitir el ingreso o permanencia de residentes en una estructura afectada, es necesario contar con las evaluaciones técnicas que determinen si existen condiciones adecuadas de seguridad.

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Lina María Torrado, presidente ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, señaló que, además de atender de manera inmediata a las personas, las copropiedades deben actuar con rapidez para proteger las viviendas y el patrimonio de las familias.

¿Qué deben hacer administradores de conjuntos después del sismo?

La Lonja recomienda que las administraciones comiencen por reportar el siniestro ante la compañía aseguradora y soliciten la inspección correspondiente para establecer el alcance de las afectaciones.

“Hacemos un llamado a los administradores y órganos de administración de las copropiedades para que activen los mecanismos de protección con los que cuentan y adelanten las gestiones necesarias frente a las aseguradoras”, indicó Lina María Torrado, presidente ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

También es importante revisar si el seguro contratado contempla coberturas adicionales. Dependiendo de las condiciones de cada póliza, podrían existir protecciones relacionadas con gastos de alojamiento temporal para familias que no puedan permanecer en sus viviendas.

Otro punto clave es la evaluación de los daños. Si existen señales que puedan comprometer la estructura del edificio, no se debe autorizar el ingreso o la permanencia de residentes hasta contar con los conceptos técnicos necesarios que permitan establecer si el inmueble es seguro.

Una vez determinadas las intervenciones necesarias, la administración deberá adelantar las reparaciones que correspondan y adoptar las medidas necesarias para reducir riesgos adicionales y proteger los bienes de los propietarios.

En resumen, el gremio recomienda:

Revisar inmediatamente las pólizas vigentes y verificar las coberturas aplicables a los daños ocasionados por el terremoto.

Reportar oportunamente los siniestros a las compañías aseguradoras y solicitar la inspección y valoración de los daños.

Verificar las coberturas adicionales contratadas que puedan resultar pertinentes, incluyendo, cuando estén contemplados en la póliza , gastos asociados al alojamiento temporal de las familias afectadas.

, gastos asociados al alojamiento temporal de las familias afectadas. Adelantar las reparaciones y obras que correspondan para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y preservar el patrimonio de los propietarios.

Contar con los conceptos y evaluaciones técnicas correspondientes antes de autorizar el ingreso o permanencia de personas en edificaciones que hayan sufrido daños estructurales.

Mantener informados a los copropietarios sobre las actuaciones adelantadas por la administración, el estado de las reclamaciones y las medidas de seguridad adoptadas.

¿Qué bienes del conjunto están protegidos por el seguro?

En una copropiedad existen elementos que hacen parte de los bienes comunes, entre ellos estructuras, cimientos, fachadas, cubiertas y determinadas instalaciones y áreas compartidas. Su protección resulta fundamental para garantizar la estabilidad y conservación de la edificación.

Por eso, después de una emergencia como la registrada este lunes, conocer qué cubre la póliza y activar a tiempo el procedimiento de reclamación puede facilitar la atención de los daños y la recuperación del inmueble.

La Lonja también pidió que, una vez atendida la emergencia inmediata, administradores, consejos de administración y propietarios revisen sus medidas de prevención y mantenimiento, así como los mecanismos de aseguramiento, con el propósito de fortalecer la preparación de los conjuntos residenciales frente a futuros eventos naturales.

Mientras se adelantan estas gestiones, la prioridad debe mantenerse en la seguridad de las personas. Las decisiones sobre el ingreso a edificaciones que presenten daños deben estar respaldadas por las evaluaciones técnicas correspondientes y por las instrucciones de las autoridades competentes.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.