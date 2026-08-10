Por: EL PILON SA

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El reciente terremoto de magnitud 7,4, ocurrido cerca de San José del Palmar, Chocó, y percibido en gran parte del territorio colombiano, puso de nuevo en discusión el nivel de preparación del Caribe ante sismos de alta intensidad. Según explicó Camilo Montes, profesor de geología de la Universidad del Norte y especialista en geología estructural, Colombia es un país con alto riesgo sísmico y la ciudadanía debe estar atenta a esa realidad. Así lo manifestó en entrevista con EL PILÓN, donde insistió en la necesidad de recordar que, aunque muchos sismos son leves y no suelen ser detectados, otros son de envergadura y se perciben a grandes distancias.

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El epicentro de este temblor se localizó en el occidente del país y, de acuerdo con los reportes recogidos, su origen se vincula al fenómeno de subducción —proceso donde una placa tectónica, en este caso la de Nazca, se desliza bajo otra, la Suramericana—, una dinámica habitual pero potencialmente riesgosa. La percepción del sismo en el Caribe colombiano ha despertado inquietudes sobre si ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar están verdaderamente preparadas para afrontar terremotos más severos.

Montes advirtió que una supuesta baja frecuencia de temblores en algunas áreas no debe llevar a las autoridades ni a la población a bajar la guardia. Aclaró que el hecho de que no tiemble seguido puede indicar una acumulación prolongada de energía, lo que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un evento intenso después de un largo periodo de calma. Este fenómeno se conoce como tiempo de recurrencia. El geólogo recalcó además que Santa Marta cuenta con antecedentes históricos de terremotos graves y citó la existencia de la falla de Oca, un sistema tectónico que atraviesa esa ciudad y se conecta con otras fallas relevantes de la región norte de Suramérica.

Montes insistió en la urgencia de desarrollar estudios paleosismológicos —investigaciones que indagan los movimientos tectónicos previos— y mapas de microzonificación sísmica, que ayudan a conocer la reacción de cada tipo de suelo ante los sismos. A su juicio, la falta de estos estudios en ciudades clave del Caribe limita una planificación urbana adecuada y expone a la población a riesgos innecesarios. Estos mapas no deben verse como simples tecnicismos: son herramientas fundamentales para diseñar construcciones seguras, reforzar edificaciones existentes, determinar rutas de evacuación y fomentar la preparación colectiva ante un eventual desastre natural.

El experto concluyó que, aunque el costo de estas medidas es considerable, el precio de no contar con ellas puede ser mucho mayor en términos de pérdidas humanas y materiales. El reciente evento sísmico, considerado por los reportes como el de mayor magnitud en Colombia en la última década, ilustra la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, reconociendo que aunque no se puede predecir con precisión la llegada ni la fuerza de las réplicas, se deben tomar acciones para reducir el impacto.

¿Qué implica el tiempo de recurrencia en la actividad sísmica del Caribe colombiano?

El tiempo de recurrencia se refiere al intervalo que transcurre entre dos movimientos sísmicos significativos en una misma región o falla geológica. De acuerdo con el profesor Camilo Montes, un largo periodo sin liberación de energía no necesariamente significa ausencia de riesgo, sino que puede indicar que, cuando ocurra el siguiente sismo, tenga una intensidad considerable. Este concepto es crucial para entender que la calma aparente en el Caribe no garantiza seguridad permanente.

¿Por qué son necesarios los mapas de microzonificación sísmica en las ciudades del Caribe colombiano?

Según la información citada por Montes, los mapas de microzonificación sísmica permiten identificar cómo responde cada tipo de suelo ante la llegada de ondas sísmicas. Estos estudios técnicos son esenciales para planificar obras de infraestructura, determinar normas de construcción seguras y crear rutas de evacuación eficaces. Sin estos instrumentos, la gestión del riesgo sísmico se vuelve deficiente y expone a las ciudades a consecuencias graves en caso de un terremoto importante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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