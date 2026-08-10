Por: EL PILON SA

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Un fuerte sismo sorprendió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, causando preocupación entre miles de ciudadanos. El evento sísmico, registrado puntualmente a las 7:34 a. m., tuvo como epicentro el departamento del Chocó, a 20 kilómetros de San José del Palmar, como lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín actualizado. La magnitud del sismo fue de 7,4, mientras que la profundidad alcanzó los 96 kilómetros, información clave que ayuda a comprender la razón por la cual el temblor se sintió en vastas regiones del país.

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Según los reportes del SGC, el movimiento sísmico se produjo con coordenadas de 5,04 de latitud y -76,34 de longitud. Debido a la considerable fuerza y a la profundidad del evento, habitantes de ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Manizales e Ibagué, entre otras, experimentaron el fenómeno. De acuerdo con las reacciones recabadas en redes sociales, miles de personas compartieron su experiencia e incertidumbre, corroborando la amplia percepción del sismo en distintas regiones Colombianas.

El reporte oficial también señala que, además del Chocó, otras zonas como Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima, aparecen en el mapa del SGC como lugares donde el temblor fue sentido de manera significativa. El hecho de que el sismo haya sido percibido en ciudades tan distantes señala la energía liberada durante el evento, así como las condiciones geológicas propias de Colombia. Ante la magnitud e impacto reportados, las autoridades han iniciado revisiones para determinar posibles daños materiales o afectaciones en las áreas donde el sismo se sintió con mayor fuerza.

Por el momento, la información permanece en desarrollo. El Servicio Geológico Colombiano enfatizó que su reporte está sujeto a cambios a medida que se recopilan nuevos datos y se avanza en el análisis. La población es invitada a reportar sus experiencias directamente en los canales oficiales del SGC, un mecanismo que ayuda a enriquecer la precisión de los registros y el estudio de eventos sísmicos de esta naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué regiones de Colombia se sintió el sismo del 10 de agosto de 2026?

El sismo fue percibido en varias regiones de Colombia, incluyendo ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Manizales e Ibagué. Además, áreas dentro de los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima también reportaron la sensación del movimiento, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué significa la profundidad de un sismo y cómo influye en su percepción?

La profundidad de un sismo indica la distancia entre el epicentro y el punto dentro de la corteza terrestre donde se origina el movimiento. En este caso, el sismo tuvo una profundidad de 96 kilómetros. Cuando los sismos son más profundos, suelen sentirse en áreas más amplias pero la intensidad disminuye respecto a la superficie; los superficiales, por el contrario, suelen causar más daños directos donde ocurren.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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