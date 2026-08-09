Por: Caracol TV

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La muerte de Geniffer Selene García Mozo, de 55 años, fiscal 159 especializada de la Seccional Atlántico, es materia de investigación por parte de las autoridades luego de que presentara complicaciones tras someterse a un procedimiento estético en Barranquilla. El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta las indagaciones para establecer las causas del fallecimiento.

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De acuerdo con la información conocida la mujer se había sometido el jueves 6 de agosto a una intervención estética en un centro ubicado en el norte de la capital del Atlántico. Según informó Blu Radio, el procedimiento correspondió a un lipoval, una técnica de lipoescultura asistida por ultrasonido.

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La intervención y las complicaciones posteriores

Según relataron los familiares a las autoridades, el procedimiento se realizó durante la jornada del jueves y, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, García Mozo recibió el alta médica para continuar con su recuperación en casa.

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Sin embargo, durante el viernes 7 de agosto comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza y mareos prolongados. Ante el deterioro de su estado de salud, sus familiares decidieron trasladarla de urgencia a la Clínica Altos de San Vicente, también ubicada en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con la información conocida por el medio regional El Heraldo, al llegar al centro asistencial la mujer se desplomó. El personal médico inició de inmediato las maniobras de atención y reanimación, pero, pese a los esfuerzos realizados, la mujer ya no presentaba signos vitales.

El fallecimiento habría ocurrido alrededor de las 12:45 del mediodía, pocos minutos después de haber ingresado al centro asistencial, donde perdió el conocimiento.

Tras el deceso, el caso fue reportado a las autoridades y asumido por investigadores del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron la diligencia correspondiente e iniciaron la investigación para determinar qué originó la muerte de la exfuncionaria judicial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado conclusiones sobre las causas del fallecimiento ni han establecido si existe relación entre el procedimiento estético y el desenlace.

García Mozo, nacida en Pivijay, Magdalena, se desempeñó como fiscal 159 especializada de la Seccional Atlántico hasta el pasado mes de julio, según informó la Fiscalía.

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Es el segundo caso registrado en menos de un mes

La muerte de Geniffer Selene García Mozo ocurre en un contexto que ha generado atención en Barranquilla, ya que corresponde al segundo caso relacionado con procedimientos estéticos registrado en la ciudad en menos de un mes.

El antecedente más reciente corresponde al fallecimiento de Sara Milena Echeverría Alcendra, de 30 años, quien murió el pasado 22 de julio mientras era sometida a una cirugía estética en la Clínica Diamanti, ubicada igualmente en el norte de la ciudad.

Por el momento, el CTI de la Fiscalía continúa recopilando información para establecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento y determinar las causas oficiales de su muerte.

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