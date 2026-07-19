Las autoridades de salud en Bogotá han vuelto a tomar medidas drásticas para frenar las prácticas estéticas clandestinas que proliferan en la capital. Esta vez, el foco de la intervención fue la localidad de Tunjuelito, específicamente en el sector de El Tunal, donde un operativo conjunto resultó en el cierre temporal de un establecimiento que, bajo una fachada de normalidad, estaba poniendo en riesgo la integridad física de sus clientes, según informó El Tiempo.

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El procedimiento, liderado por la Alcaldía Local de Tunjuelito en articulación con la Secretaría Distrital de Salud y la Policía Nacional, no fue una simple visita de control, sino una intervención ante las múltiples denuncias sobre el incumplimiento de las normas sanitarias vigentes. Al inspeccionar el lugar, el panorama que encontraron los uniformados y los funcionarios de salud fue alarmante, revelando una serie de irregularidades que motivaron el sellamiento inmediato y la apertura de una investigación formal.

El inventario de lo decomisado durante la jornada demuestra la magnitud del peligro al que se exponían los usuarios: 13 equipos de aparatología estética, 114 productos cosméticos sin registro sanitario y, lo más preocupante, 45 medicamentos que ya estaban vencidos o que no contaban con los permisos necesarios para su uso en humanos. A esto se sumaron 300 dispositivos médicos, incluyendo jeringas e implementos utilizados para procedimientos invasivos, los cuales carecían de la trazabilidad y certificación exigida por la ley.

Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, fue contundente al referirse al operativo: “La salud y la seguridad de nuestra comunidad no son negociables. Desde la Alcaldía Local de Tunjuelito seguimos realizando operativos para garantizar que los establecimientos que prestan servicios estéticos lo hagan cumpliendo todas las normas y ofreciendo condiciones seguras a sus usuarios”. La funcionaria hizo un llamado urgente a los ciudadanos para que no actúen con ligereza: antes de someterse a cualquier tratamiento, es imperativo verificar que el lugar cuente con los permisos legales y sanitarios, evitando así caer en manos de establecimientos que operan bajo la ilegalidad.

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Este cierre temporal no solo busca castigar la irregularidad, sino prevenir daños irreversibles en la salud de los habitantes de la localidad. Las autoridades reiteraron que continuarán con estos controles en toda la zona, con el objetivo de erradicar los servicios estéticos que no garantizan condiciones de seguridad y calidad, recordándole a la ciudadanía que, en temas de salud, la precaución y la verificación previa son la mejor herramienta para evitar tragedias

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