Las autoridades sellaron 11 apartamentos que, presuntamente, funcionaban como clínicas estéticas ilegales en una copropiedad de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Durante el operativo fueron halladas decenas de historias clínicas, instrumental quirúrgico y millones de pesos en efectivo, según reveló Caracol Radio.

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El medio indicó que el propietario de los inmuebles sería, al parecer, el médico Gabriel Cubillos, quien ya había sido objeto de actuaciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

¿Qué encontraron las autoridades en los apartamentos sellados?

De acuerdo con Caracol Radio, durante la diligencia fueron encontradas más de 50 historias clínicas de pacientes colombianos y extranjeros, además de libros de registro, notas de enfermería, consentimientos informados, fórmulas médicas, resultados de laboratorio y otros documentos relacionados con procedimientos estéticos.

Las autoridades también incautaron computadores, celulares y una memoria USB identificada como “Dr. Cubillos – videos con anestesia local”. A esto se sumaron equipos utilizados para procedimientos médicos, algunos sin registro sanitario visible, además de bisturíes, cánulas, jeringas, catéteres, contenedores para residuos biológicos y otros elementos quirúrgicos.

En el lugar también fueron encontrados comprobantes de pago, facturas, cotizaciones médicas, consignaciones y cerca de 17 millones de pesos en efectivo, de acuerdo con la información conocida por la emisora.

Abogado aseguró que el lugar terminó funcionando como una clínica

Nicolás Correa Naranjo, abogado de la copropiedad, le dijo a Caracol que los apartamentos inicialmente eran utilizados para la recuperación de pacientes después de cirugías, pero con el paso del tiempo comenzaron a operar como un centro donde también se realizaban procedimientos.

Según su versión, era frecuente observar pacientes en las zonas comunes y encontrar residuos biológicos como gasas y rastros de sangre, los cuales, aseguró, requerían un manejo especializado.

El abogado también sostuvo que parte de los equipos médicos habrían sido trasladados al edificio después de que otro establecimiento vinculado con la misma actividad fuera objeto de medidas por parte de las autoridades.

Caso está relacionado con investigaciones al médico Gabriel Cubillos

La frecuencia radial recordó que este caso se conoce después de las actuaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud contra instituciones vinculadas con el médico Gabriel Cubillos, luego de denuncias de pacientes por presuntas irregularidades en la prestación de servicios.

Entre los antecedentes figura el fallecimiento de una paciente tras un procedimiento estético, hecho que motivó visitas de inspección por parte de la Supersalud. Durante esas diligencias, la entidad reportó inconsistencias en historias clínicas, dificultades para ejercer labores de vigilancia y posibles incumplimientos en la habilitación de algunos servicios.

Con el sellamiento de estos apartamentos, las autoridades buscan establecer el alcance de las actividades que allí se desarrollaban y verificar si cumplían con las condiciones exigidas por la normatividad para la prestación de servicios de salud.

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