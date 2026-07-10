A casi dos meses de confirmarse la muerte de Yulixa Toloza por una irresponsable práctica estética, la historia se repite en el occidente de Bogotá, puntualmente en un edificio ubicado en barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda.

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De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía, una mujer de 52 años falleció en un centro estético ubicado en este punto de la ciudad, luego de presentar complicaciones por una cirugía.

(Vea también: Galán reveló cómo fue el crimen contra Yulixa Toloza luego de la cirugía: dio detalles, paso a paso)

Según la institución, la mujer tuvo complicaciones durante tres días a raíz de la intervención y finalmente fue trasladada de urgencias a una sede de la Cruz Roja, donde falleció este viernes 10 de julio.

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Por ahora se adelantan inspecciones en el lugar para determinar las condiciones bajo las que operaba, con qué permisos contaba y quiénes llevaron a cabo la intervención quirúrgica.

Así mismo, se espera el dictamen de Medicina Legal para conocer con precisión cuáles fueron las causas de la muerte de la mujer y las responsabilidades que habría.

Este caso vuelve llamar la atención sobre la regulación de clínicas estéticas en la capital y la regularidad de controles que ejerce la Secretaría de Salud sobre estos establecimientos a donde recurren cada vez más mujeres.

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