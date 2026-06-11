El estremecedor caso de Yulixa Toloza, la joven que perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético ilegal en el sur de Bogotá, dio un giro drástico y perturbador. Lo que inicialmente se manejó como una tragedia por negligencia médica en una clínica clandestina, ahora apunta a una presunta y dolorosa traición por parte de su círculo más cercano.

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Miguel Ángel Ruiz, abogado de la familia y miembro de la Fundación GAP, anunció en una entrevista con el periodista Rafael Poveda que solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación abrir una línea de investigación contra las amigas que acompañaron a Yulixa en sus últimas horas de vida.

De acuerdo con las denuncias de la defensa, existen serios indicios de que las acompañantes de la víctima incurrieron en el delito de omisión de socorro. Los hechos bajo la lupa ocurrieron el pasado 13 de mayo en el establecimiento ilegal ‘Beauty Láser’, ubicado en el sur de la capital. Cuando Yulixa comenzó a mostrar signos severos de complicaciones médicas, quienes estaban con ella habrían sido testigos de su alarmante deterioro sin mover un solo dedo para salvarla.

La gravedad de la situación quedó expuesta por la hermana de la propietaria de la estética en el pódcast Más Allá del Silencio. Según su testimonio, el comportamiento de las supuestas amigas de la víctima fue desconcertante:

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“Las amigas grabaron videos donde ella aparece pálida, en mal estado, pero nadie llamó una ambulancia”, aseguró la mujer en el espacio digital.

Además, los familiares de Yulixa calificaron como “anormal” la coartada de las acompañantes, quienes afirmaron que, mientras la joven agonizaba, salieron del lugar supuestamente para buscarle ropa al apartamento, una versión que carece de sentido debido a que la víctima ya había llevado sus prendas de cambio al establecimiento.

El segundo componente que motivó la dura petición de la familia tiene que ver con un presunto robo perpetrado en contra de Yulixa mientras luchaba por su vida. Los allegados denunciaron que el día de la intervención la mujer portaba una considerable suma de dinero en efectivo de la cual no se tiene rastro.

A este misterioso faltante se suma un preocupante hallazgo en el domicilio de la víctima: una alcancía completamente rota y la misteriosa desaparición de varias cadenas de oro. La sospecha de la defensa es que las señaladas se habrían aprovechado del estado de indefensión de Toloza para saquear sus pertenencias.

La reconstrucción de los hechos dibuja un panorama de horror. Tras fallecer por el procedimiento practicado por personas sin ningún tipo de idoneidad médica, los implicados habrían intentado ocultar el crimen sacando el cuerpo de Bogotá. Los restos de Yulixa fueron hallados posteriormente sin vida en una zona rural del municipio de Apulo, Cundinamarca.

Por este atroz hecho ya se han hecho efectivas varias capturas y avanzan los procesos judiciales para esclarecer el grado de autoría de cada sospechoso. El abogado Ruiz enfatizó que, además de ir detrás de los responsables materiales y de las amigas sospechosas, demandarán al Estado por la “falta del deber objetivo de cuidado” ante la proliferación de estas clínicas de garaje.

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