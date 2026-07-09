Por: Caracol TV

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La movilidad en uno de los principales corredores que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera se vio afectada este jueves tras el volcamiento de un camión de gran dimensión en el kilómetro 4 de la vía. El vehículo quedó atravesado sobre la calzada e impidió el paso en ambos sentidos, por lo que las autoridades activaron un plan de manejo del tráfico.

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“Se realizan cierres y desvíos sobre la vía al ascenso por la avenida Circunvalar con calle 88, mientras nuestras unidades de tránsito gestionan la movilidad y el equipo vial adelanta las labores para el levantamiento del vehículo”, indicaron las autoridades, quienes también informaron que se espera que hacia medio día “ya tengamos la situación resuelta”. Unidades de tránsito y personal del Grupo Guía fueron enviadas al lugar para coordinar la movilidad.

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La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que una grúa especializada fue desplazada hacia el sitio del incidente con el fin de poner nuevamente en posición el camión y posteriormente retirarlo de la vía.

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El incidente obligó a las autoridades de tránsito a cerrar el paso de manera preventiva mientras se adelantan las maniobras necesarias para recuperar la circulación. A su vez, la Secretaría de Movilidad anunció que la vía estará cerrada, al menos, hasta el mediodía.

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