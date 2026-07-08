Los accidentes viales en Bogotá vuelven a dejar una víctima fatal. En la tarde de este miércoles 8 de julio se presentó un siniestro en el que un motociclista falleció.

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Cerca de las 2 p. m., el conductor de la moto iba por la Autopista Sur con carrera 73L, con sentido hacia Soacha, cuando chocó. En el choque estuvieron involucrados un camión y un bus, entre los cuales quedó la víctima, que falleció en el lugar de los hechos.

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Imágenes mostraron la motocicleta completamente destrozada sobre el asfalto, mientras los vehículos pesados estaban completamente detenidos.

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#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Ciudad Bolivar, Autopista Sur con carrera 73L, sentido Occidente-Oriente. Según informan, involucra buseta de servicio público, tractocamión y motociclista quien lamentablemente falleció en el lugar. Tomar vías alternas,… pic.twitter.com/gDGc4aPRjs — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 8, 2026

El lamentable accidente también causó problemas en la movilidad hacia el municipio aledaño a la capital, por lo que se presentó un trancón en el sector. Al lugar llegaron paramédicos; unidades de criminalística para hacer el levantamiento del cuerpo y hacer investigaciones, y autoridades de tránsito para descongestionar la vía.

[02:05 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se confirma fatalidad en la autopista Sur con carrera 73L, debido a siniestro múltiple entre tractocamión, bus y motociclista. 🚑Unidad de @TransitoBta y criminalística en desplazamiento.

⭕️Vía alterna: Calle 13 https://t.co/OXdGqbXMRR pic.twitter.com/cMTKK8Vsog — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 8, 2026

¿Cuántos accidentes de tránsito hay en Bogotá?

De acuerdo con el Anuario de Siniestralidad Vial 2024, presentado por la Secretaría Distrital de Movilidad, durante ese año se registraron cerca de 12.000 siniestros viales con víctimas, que dejaron 565 personas fallecidas. El informe también evidencia que los vehículos involucrados en estos hechos incluyen motocicletas, automóviles particulares, buses, camiones, bicicletas y otros actores de la movilidad, aunque las motos concentran una parte importante de los casos más graves.

En lo corrido de 2025, entre el primero de enero y el 16 de junio, Bogotá reportó 225 fallecidos por siniestros viales, según datos del Sigat divulgados por Movilidad. Las autoridades indicaron que el 83 % de las víctimas mortales correspondió a usuarios vulnerables, entre ellos peatones, ciclistas y motociclistas.

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Motociclistas, los más afectados en las vías de Bogotá

Las estadísticas oficiales muestran que las motocicletas siguen siendo el vehículo con mayor participación en la siniestralidad fatal. El Anuario de Siniestralidad reveló que el 47,3 % de las víctimas fatales registradas en 2024 eran motociclistas, una cifra que refleja la alta exposición al riesgo de quienes se movilizan en este tipo de vehículos.

La Secretaría Distrital de Movilidad también informó que la mayor parte de las víctimas corresponde a hombres entre los 18 y 34 años, grupo poblacional que concentra una alta proporción de usuarios de motocicleta. Además, las autoridades mantienen campañas de control de velocidad, pedagogía y vigilancia para reducir los accidentes en este segmento de la población.

Carros, buses y otros vehículos también participan en los siniestros

Aunque las motocicletas lideran las cifras de víctimas fatales, los reportes de movilidad evidencian que en los accidentes también están involucrados automóviles particulares, taxis, buses del transporte público, camiones, vehículos de carga, bicicletas y peatones. La Secretaría de Movilidad insiste en que la siniestralidad responde a múltiples factores, entre ellos el exceso de velocidad, las imprudencias al volante, la distracción y el incumplimiento de las normas de tránsito.

Recomendaciones para reducir los accidentes de tránsito

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito recomiendan adoptar medidas preventivas para disminuir el riesgo de accidentes:

Respetar siempre los límites de velocidad.

Utilizar correctamente el casco certificado y llevarlo bien abrochado si conduce motocicleta.

Evitar adelantar por la derecha o zigzaguear entre vehículos.

No conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Mantener una distancia prudente con los demás vehículos.

Revisar periódicamente el estado de frenos, llantas, luces y demás elementos de seguridad.

Evitar el uso del celular mientras conduce.

Respetar la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito.

Portar toda la documentación del vehículo al día.

Las autoridades reiteran que la seguridad vial depende del comportamiento de todos los actores de la vía y que reducir la siniestralidad requiere tanto controles institucionales como una conducción responsable por parte de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

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