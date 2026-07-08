Un trágico hecho sacudió a los usuarios del sistema Transmilenio en la noche de este martes 7 de julio. Un hombre perdió la vida en la estación Venecia, ubicada en el sur de Bogotá, en medio de un suceso que todavía no ha sido esclarecido por completo por las autoridades. La emergencia generó fuertes retrasos en la movilidad de la zona y obligó al cierre total de la estación durante al menos dos horas mientras las unidades de criminalística adelantaban las labores de levantamiento del cadáver, según informó El Tiempo.

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Tan pronto se conoció la noticia, varios videos y versiones comenzaron a correr como pólvora en las redes sociales. Algunos internautas aseguraban que la víctima era una mujer que había sido atropellada al intentar colarse al sistema sin pagar el pasaje, mientras que otros señalaban que el accidente ocurrió cuando una pasajera intentó bajarse de un bus articulado y este arrancó de forma imprevista provocando su caída. Sin embargo, el periódico se comunicó directamente con las autoridades y logró establecer que toda esa información es falsa y no corresponde a la realidad de los hechos.

El reporte oficial de movilidad confirmó que la víctima fatal es un hombre de aproximadamente 40 a 45 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificado y falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones recibidas. El informe de tránsito vinculó al caso a un bus biarticulado del sistema perteneciente a la empresa Bogotá Móvil, identificado con las placas FVK-738. A pesar de tener estos datos claros, los uniformados que atendieron el caso aseguraron que todavía es muy temprano para dar una hipótesis exacta, ya que pudo tratarse de un atropellamiento o de una fuerte caída accidental que ni siquiera tenga que ver con un siniestro vial tradicional, según el periódico.

Debido a la gravedad de la situación, la estación Venecia tuvo que cerrar sus puertas desde las 8:30 de la noche hasta pasadas las 10:30, hora en la que finalizaron los actos urgentes por parte de los investigadores. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que evite replicar falsos rumores en plataformas digitales y pidieron esperar el dictamen final de Medicina Legal y el resultado de las investigaciones técnicas dentro de la estación.

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Esta nueva muerte vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad y los accidentes en los corredores viales de la capital. De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Bogotá registró 188 personas fallecidas en siniestros viales entre enero y abril de 2025. Esta cifra representó un preocupante incremento del 13,7 % frente al promedio de los últimos cinco años, aunque mostró un respiro con una reducción del 11,3 % si se compara con el mismo periodo de 2024.

Los datos oficiales dejan en evidencia que los hombres concentran la mayor cantidad de víctimas mortales en las vías bogotanas, con 135 casos registrados en ese lapso, siendo los adultos jóvenes entre los 20 y 34 años el grupo de edad más afectado por estas tragedias. Asimismo, los motociclistas se mantienen como los usuarios más vulnerables al representar el 42,6 % de las muertes, seguidos muy de cerca por los peatones con el 41 % de los casos, la gran mayoría ocurridos en zonas urbanas durante las horas de la noche.

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