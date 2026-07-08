Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 8 de julio de 2026, la movilidad de Bogotá experimentó importantes afectaciones, principalmente en la troncal Caracas, uno de los corredores más relevantes para el sistema de transporte masivo. De acuerdo con los reportes recogidos durante la mañana, una novedad en esta zona alteró el funcionamiento habitual tanto para los usuarios del sistema TransMilenio como para el tránsito general en la ciudad.

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Según los datos oficiales, a las 7:25 a. m. se había confirmado que al menos 28.725 usuarios resultaron afectados por la contingencia. De acuerdo con la información proporcionada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y por TransMilenio, varias estaciones dejaron de funcionar debido a los bloqueos generados por las manifestaciones. Entre las estaciones que no prestaron servicio durante ese corte se encontraban Calle 76, Temporal Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Temporal Avenida 39 y Calle 26, todas ubicadas en puntos estratégicos de la troncal Caracas Centro.

La situación se agravó cuando, de acuerdo con otro reporte hacia las 7:13 a. m., manifestantes bloquearon la troncal Caracas en la intersección con la calle 60. Por este motivo, la flota troncal se vio obligada a modificar sus recorridos habituales. Específicamente, los buses tuvieron que desviarse por la calle 76 hacia el oriente para tomar la carrera NQS al sur. Asimismo, en la calle 26, los vehículos se desviaron al occidente para luego ingresar nuevamente a la NQS en sentido sur-norte. Esta decisión afectó el funcionamiento de otras estaciones clave, como Flores, Calle 57, Marly, Calle 45 y Calle 34, sumando así más paradas que resultaron inhabilitadas durante la jornada.

Por la tarde, el reporte de las 7:17 p. m. confirmó que continuaban las manifestaciones en la avenida Caracas con calle 60, generando restricciones de movilidad en ambos sentidos de la calzada exclusiva. El Grupo Guía, de acuerdo con el informe, intervino para agilizar el tránsito y orientar los desvíos vehiculares en la zona. La jornada dejó como balance una significativa interrupción en la movilidad para miles de ciudadanos que usan TransMilenio a diario y una reorganización de rutas para intentar mitigar el impacto de la protesta en el flujo vehicular.

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hubo bloqueos en la troncal Caracas y cuáles estaciones de TransMilenio fueron afectadas el 8 de julio de 2026?

El 8 de julio de 2026, se presentaron bloqueos en la troncal Caracas debido a manifestaciones ciudadanas en la intersección con la calle 60, según reportes oficiales de TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá. Esto llevó al cierre temporal de varias estaciones como Calle 76, Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Calle 45, Temporal Avenida 39, Temporal Calle 34 y Calle 26, afectando la movilidad de miles de usuarios del sistema.

¿Cómo TransMilenio manejó los desvíos de buses por las manifestaciones del 8 de julio de 2026 en Bogotá?

TransMilenio tuvo que adaptar sus rutas ante los bloqueos registrados por las manifestaciones. Según la información suministrada, la flota de buses fue desviada por la calle 76 al oriente para tomar la NQS al sur, y por la calle 26 al occidente para retomar la NQS en sentido sur-norte. El Grupo Guía participó activamente coordinando el tráfico y ayudando a los conductores a orientarse con los nuevos itinerarios, mientras se restablecía la normalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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