El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció luego de que se conociera una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la Alcaldía en 2023.

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A través de un comunicado, el mandatario aseguró que cumplió con todas las normas electorales y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.

Galán sostuvo que, al igual que en las campañas que ha adelantado durante su trayectoria política, respetó los topes de financiación y los límites establecidos para las donaciones. Además, recordó que la información sobre los aportes recibidos es de carácter público y puede consultarse en el sistema Cuentas Claras, administrado por el Consejo Nacional Electoral.

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“En la campaña de 2023, como en todas las campañas que he hecho a lo largo de mi vida, cumplí con los topes y límites para las donaciones. Toda la información es pública y está disponible en el aplicativo Cuentas Claras”, manifestó el alcalde.

El alcalde enfatizó que desde el inicio de su administración impartió instrucciones para que todas las entidades del Distrito actúen con estricto apego a la ley, especialmente en lo relacionado con la contratación pública y el régimen de inhabilidades derivado de la financiación de campañas políticas.

#Bogotá | El alcalde Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan) aseguró, a través de un comunicado, que en todas las campañas que ha hecho, como la del 2023, ha cumplido con los topes y límites de las donaciones, que se pueden consultar en la página de cuentas claras. Indicó que… pic.twitter.com/xKBSYZfsDd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 9, 2026

Galán aseguró que no es el ordenador del gasto en las entidades del Distrito

En su pronunciamiento, el mandatario también hizo referencia a las decisiones contractuales de las entidades distritales, señalando que estas cuentan con autonomía para adelantar sus procesos conforme a sus funciones.

“Desde mi elección como alcalde de Bogotá, mi instrucción a todas las entidades del Distrito ha sido clara: deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”, indicó.

Asimismo, precisó que, en el caso que dio origen a la investigación, él no tiene competencia directa sobre las decisiones de contratación.

“Las entidades del Distrito, de acuerdo con su misionalidad, desarrollan su gestión contractual de manera autónoma. En este caso en particular, no soy yo, como alcalde, el ordenador del gasto”, afirmó.

¿Por qué investigan la campaña de Carlos Fernando Galán?

La indagación preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE) se originó por una denuncia presentada por el concejal Angelo Schiavenato, quien sostiene que varios aportes económicos a la campaña de Carlos Fernando Galán en 2023 habrían sido fragmentados entre empresas del Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria.

Según la queja, al sumar esos recursos se superaría el límite del 2 % del tope de gastos de campaña, umbral que, de confirmarse, podría dar lugar a restricciones para contratar con el Distrito.

Como parte de la actuación, el CNE ordenó recaudar información sobre los reportes de ingresos y gastos de la campaña, así como los aportes realizados por Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Banco Davivienda S.A., con el fin de establecer si existió alguna infracción a las normas de financiación electoral.

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