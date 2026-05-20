La muerte de Yulixa Toloza luego de una cirugía en un centro estético clandestino del sur bogotano quedó otra vez bajo lupa por nueva información acerca de las situaciones que se vivieron.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, abordó la conmoción nacional desatada por el caso y, en entrevista con revista Semana, ofreció detalles del paso a paso, en un hecho que causa interés de propios y extraños.

Posteriormente, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la ciudadana colombiana en el municipio de Apulo (Cundinamarca). El alcalde fue contundente al exigir que caiga todo el peso de la ley.

Galán manifestó que el caso representa “una tragedia y tenemos que trabajar todos para que los responsables de estos hechos paguen ante la justicia”. Confirmó el apoyo institucional a la Policía y Fiscalía.

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El alcalde explicó el inicio del caso. Relató que la información inicial llegó por una llamada a la línea de emergencias 123 el miércoles 13 de mayo hacia las 9:14 de la noche.

Aquella alerta la ejecutó una allegada de Yulixa Toloza. La denunciante advirtió que vio a la víctima en muy malas condiciones de salud dentro de la edificación luego de finalizar el mencionado procedimiento estético invasivo.

La conocida salió brevemente a buscar prendas de vestir para la paciente. Sin embargo, al regresar al establecimiento, los encargados le aseguraron falsamente que la mujer se había marchado del lugar por voluntad propia.

Ante la misteriosa desaparición de Toloza, los residentes del sector intervinieron. Los vecinos alertaron sobre una versión alternativa según la cual los implicados habrían llevado de urgencia a Yulixa hacia el hospital de Meissen.

Al ser consultado sobre el paradero de los sospechosos que sacaron a la mujer en un automóvil, Galán precisó que el seguimiento sigue en curso. Mencionó que al parecer dos personas la cargaron.

“Eso está en investigación. Yo entiendo que eran más, dos al parecer la sacan, hay uno esperando en el carro, pero eso es parte de la investigación y esa investigación, debo decir, pues ha sido ágil”, afirmó.

Indicó que un tercer cómplice aguardaba dentro del automotor. Destacó la efectividad de los uniformados asegurando que “la Policía Metropolitana ha sido muy ágil, lo cual permitió pues identificar todo el trayecto del vehículo”.

El mandatario local aclaró que todavía resta determinar con exactitud médica el momento del deceso en el caso de Yulixa Toloza. Manifestó que el dictamen final de Medicina Legal aclarará si la víctima ya había fallecido al salir de Bogotá.

El caso ya deja importantes detenciones internacionales. Las autoridades de Venezuela capturaron a Eduardo David Ramos, señalado de operar ilegalmente a Yulixa haciéndose pasar por un cirujano profesional en el centro estético.

En territorio venezolano también cayeron los esposos Edison José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Martínez. Ambos ciudadanos son señalados como los presuntos propietarios del establecimiento de garaje que funcionaba clandestinamente.

Paralelamente, las autoridades capturaron en Cúcuta a Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado. Los dos hombres pretendían reclamar en un parqueadero el vehículo utilizado para trasladar el cadáver de Toloza hacia Cundinamarca.

¿De qué murió Yulixa Toloza?

Carlos Fernando Galán fue categórico el día de la aparición del cadáver: “A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato.” Su cuerpo fue hallado el 19 de mayo de 2026 en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

Medicina Legal informó que la causa exacta de la muerte se conocerá en los próximos días. Las hipótesis preliminares apuntan a una trombosis o a los efectos del sedante que le fue aplicado durante la lipólisis láser.

Investigadores señalaron que pruebas preliminares indicarían que Yulixa murió el miércoles 13 de mayo en la noche, horas después del procedimiento estético, posiblemente aún dentro o al salir del establecimiento.

Las cámaras de seguridad del sector revelaron que Yulixa fue sacada inconsciente del recinto por dos hombres que la subieron a un vehículo particular.

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