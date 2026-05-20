La intensa búsqueda de Yulixa Toloza, la estilista de 39 años que conmocionó a Bogotá tras desaparecer en una clínica estética clandestina en el barrio Venecia, terminó de la peor manera. Seis días después de perderse su rastro, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en zona rural del municipio de Apulo, Cundinamarca, cuyas características físicas coinciden plenamente con las de la mujer.

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El macabro hallazgo se produjo este martes 19 de mayo en una zona boscosa de la vereda La Naveta, a escasos 50 metros de la vía que conecta a Apulo con Anapoima. Unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá asumieron la inspección técnica e inicialmente trasladaron el cadáver a las instalaciones de Medicina Legal en la capital para realizar la confirmación científica de su identidad.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, lamentó profundamente el desenlace y confirmó que desde su administración se solicitó un acompañamiento institucional permanente en la zona para esclarecer los hechos.

Cronología del horror: el minuto a minuto del carro de la fuga

El diario El Tiempo reveló en exclusiva las imágenes y registros de tránsito que exponen la fría y calculada ruta que siguió el automóvil Chevrolet gris de placas UCQ-340, el cual fue utilizado por los falsos cirujanos para deshacerse del cuerpo y emprender la huida hacia el norte del país.

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El rastreo de los peajes y los sistemas de fotomultas OCR permitieron reconstruir el siniestro trayecto, dividiéndose en dos fases la misma noche del crimen:

Fase 1: El abandono del cuerpo en Cundinamarca

8:53 p. m. (Miércoles 13 de mayo): El carro es captado bajo la iluminación artificial saliendo de Bogotá por Soacha, a la altura del Ramal La Mesa. Fue el primer registro fuera de la capital.

9:56 p. m.: El automotor cruza el peaje San Pedro en sentido La Mesa-Anapoima, adentrándose en la zona rural donde fue hallada Yulixa.

11:07 p. m.: El vehículo vuelve a pasar por el mismo peaje San Pedro, pero en sentido contrario (Anapoima-La Mesa). En un lapso de apenas una hora y once minutos, los criminales entraron a la vereda La Naveta, abandonaron el cadáver a un costado de la carretera y regresaron.

Fase 2: La huida hacia la frontera

Tras regresar a Bogotá, los ocupantes no se detuvieron y tomaron camino hacia el norte del país en plena madrugada del jueves 14 de mayo:

1:40 a. m.: Registrado en el peaje Andes, en Chía, saliendo por la Autopista Norte.

2:14 a. m.: Captado en el peaje El Roble, en Sesquilé.

2:54 a. m.: Cruza el peaje Albarracín, en Villapinzón.

7:21 a. m.: El último rastro satelital se dio en el peaje Tuta, en el municipio de Cómbita (Boyacá), avanzando con rumbo hacia Santander y la frontera en Cúcuta, donde el carro fue finalmente interceptado por la Policía y se pusieron a disposición dos personas clave.

Detrás del hallazgo del cuerpo se vivió una tensa situación de coordinación entre los organismos de socorro. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que a las 3:05 p. m. de este martes se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo tras recibir alertas de la comunidad.

Aunque inicialmente Bomberos Tena reportó que no fue posible hacer contacto con la Estación de Policía de Apulo, bomberos y funcionarios de la Alcaldía local se desplazaron hasta el kilómetro 45 de la vía hacia Anapoima (vereda El Copial) tras enterarse de la presencia de un carro oficial. Sin embargo, al llegar, el vehículo ya se había retirado. Vecinos del sector relataron que un equipo del ente investigador permaneció en la zona desde la 1:00 p. m. hasta las 2:30 p. m. adelantando de forma rápida el levantamiento.

El calvario de Yulixa comenzó la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando acudió al establecimiento sobre la Autopista Sur para realizarse una lipólisis láser con sedación. Amalia Pardo, su amiga más cercana y quien estuvo con ella, le relató a EL TIEMPO el estado crítico en el que salió de la sala: desorientada, incapaz de sostenerse en pie y con serias dificultades para hablar. “Ella miraba como a la nada y no podía casi ni pronunciar palabras”, denunció.

Pese a que Amalia insistió en que la estilista necesitaba asistencia médica urgente y no podía irse a casa, los encargados del sitio la evadieron. Horas más tarde, el negocio afirmó falsamente que Yulixa se había ido “por voluntad propia”. No obstante, la alerta real llegó a la Línea 123 a las 11:00 p. m. por una denuncia de negligencia. Cuando la Policía de Tunjuelito fue al local, les dijeron que la paciente estaba en el Hospital de Meissen, pero al verificar los registros médicos, descubrieron que nunca ingresó. Una testigo clave confirmó después que la mujer fue sacada en el misterioso carro gris.

Este caso volvió a encender las alarmas sobre los peligros mortales de practicarse cirugías en centros clandestinos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó arreciar de inmediato los operativos de inspección contra los prestadores de salud piratas en la ciudad.

El Distrito reveló alarmantes cifras que demuestran la magnitud de este problema en la capital:

Balance 2025: La Secretaría de Salud ejecutó 563 operativos, 814 visitas de inspección sorpresa y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad (cierres temporales o definitivos).

Balance de lo corrido en 2026: Ya se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y se han impuesto 16 drásticas medidas sanitarias.

Mientras avanza el luto en el barrio Santa Lucía, en la localidad de Bosa, donde Yulixa era una querida estilista, la Fiscalía busca recopilar las huellas dactilares halladas dentro del carro en Cúcuta para judicializar formalmente a los cinco implicados en este siniestro homicidio y desaparición.

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