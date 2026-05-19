En medio de escándalos de salud en Colombia, especialistas en el tema pusieron la mira en la realidad de este aspecto central en la sociedad a nivel nacional.

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Diana Cárdenas, viceministra de Protección Social durante el Gobierno de Iván Duque (asumió en 2018) y directora de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) en 2020, ofreció un concepto de qué está pasando en la salud en Colombia.

La exfuncionaria explicó que, de acuerdo con su experiencia, todo tiene que ver con decisiones sobre cómo se programan los recursos para el sistema de salud y con qué frecuencia se están girando.

Cárdenas señaló la importancia de que no se maneje de manera adecuada el asunto de presupuestos máximos, factor que tiene un impacto clave en la Adres, conocida coloquialmente como el ‘banco de la salud’ en Colombia.

“El tema de presupuestos máximos se diseñó para resolver un problema del mecanismo anterior que era el recobro, pero son tres principios los que debíamos garantizar: programar los recursos que se requieren desde el principio del año, girarlos de manera anticipada y máximo trimestrales. De todas estas tres condiciones ninguna se ha cumplido”, resaltó.

Cárdenas aseguró que cuando mira el presupuesto de la Adres se nota la disminución de esos rubros a cada año y “de manera un poco oscura siempre el director de la Adres habla del monto total”, a lo que aseveró que “el 70 % de esos recursos están pagando años anteriores”.

La exviceministra afirmó que el sistema de salud de Colombia es sensible a cualquier decisión de financiamiento y señaló que lo que han hecho durante estos cuatro años es una figura que tenía legalmente unas características que se han incumplido.

recursos que se financian con presupuestos máximos son para casos de pacientes con padecimientos de alto costo las enfermedades huérfanas

Lo primero que yo haría es empezar a hacer una redistribución del presupuesto al interior de la Adres para garantizar que esos recursos están claramente disponibles

Al preguntarle sobre la responsabilidad que juegan entre el Gobierno actual y las empresas prestadoras de salud, Cárdenas hizo una reflexión en la que dejó un tema clave sobre la mesa.

“Las EPS están jugando las mismas reglas de juego y estas hay unas que entregan medicamentos y otras que no, entonces uno debería preguntarse por qué pasa esto. Ahí encontramos hoy, y lo encontramos por las intervenidas, que hay unas que tienen malos administradores”, resaltó.

Uno de los aspectos claves que remarcó es que las empresas de salud empezaron relación con proveedores que mostraron su inexperiencia, lo que al final quedó reflejado en los resultados.

Por lo mismo, advirtió de lo necesario que es poner la lupa en qué ha pasado con las EPS intervenidas para entender las decisiones en cambio de proveedores y demás que llevaron a su situación y por la que deben rendir cuentas sobre el deterioro en su atención.

“Eso es algo que no lo estamos hablando y no lo estamos investigando, pero sin duda creo que hay un elemento y es que estamos cambiando las relaciones de una capacidad de alguien que tenía para manejar y entregar medicamentos pero ahora intervenimos, empezamos a cambiar y a decir que es culpa de hace 4 años”, indicó.

De hecho, reconoció el impacto de la sobrecarga para los profesionales de la salud (tema tratado en el especial de maltrato a médicos en Colombia de Pulzo), otro problema estructural del sistema.

Esta es una mirada clave para una realidad que desde los ojos expertos queda mucho más clara para los usuarios a nivel nacional.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.