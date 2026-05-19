La familia de William Leal, un hombre con discapacidad intelectual severa y múltiples condiciones médicas, denunció que desde hace casi un año no recibe medicamentos ni insumos por parte de la Nueva EPS, situación que los obligó a endeudarse para poder mantener sus tratamientos.

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Beicy Morales, cuñada de William y quien asumió el rol de cuidadora principal, contó en ‘Bajo Sospecha’, de Pulzo.com, que el hombre requiere atención permanente debido a su estado de salud. “Él tiene una condición de retraso mental desde pequeñito. Mi suegra me contaba que él nació normal, pero después de meses le dio malestar en la cabecita, no tenía ni un año. Le dan convulsiones, no habla, no camina, hay que hacerle todo: bañarlo, cepillarlo, darle de comer”, explicó.

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La mujer aseguró que han solicitado apoyo médico y una enfermera para ayudar con el cuidado diario, pero la petición fue rechazada. “Le pedí al neurólogo que me diera una orden para ver si le daban una enfermera y no. Me rechazaron”, afirmó, señalando además que el especialista solo le mostró en el celular las razones por las que supuestamente no aplicaba el servicio.

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Según Morales, la situación se agravó desde abril del año pasado, cuando dejaron de entregarles medicamentos e insumos esenciales.

“Ya vamos a cumplir un año de que no nos entregan medicamentos ni insumos. Nos ha tocado comprar todo. Toma es lacosamida, el más caro, vale 200.000 pesos e insumos que son pañales, pañitos, guantes todo eso nos lo daba por tutela, ahora ya no lo dan, entonces tenemos que comprar todo eso. Lacosamida es para la convulsión, hay que darle medicamentos para la tiroides, para que duerma que son unas gotas que se llaman clonazepam”, dijo. Entre los tratamientos pendientes mencionó la lacosamida, medicamento para las convulsiones que cuesta alrededor de 200.000 pesos, además de pañales, guantes, pañitos y otros elementos formulados por tutela.

La cuidadora también denunció que, pese a tener fórmulas médicas vigentes, en los puntos autorizados constantemente le responden que no hay dispensario o que los productos aparecen pendientes. “Siempre el medicamento más costoso era el que quedaba pendiente”, relató. Incluso afirmó que la familia ha tenido que pedir dinero prestado para poder comprar algunos tratamientos prioritarios.

“La última vez que me dieron medicamentos fue para abril del año pasado y eso que quedaron pendiente, tengo muchas fórmulas con pendientes. Me daban los pañales, pero no me daban los guantes, no me daban los pañitos y siempre el medicamento más costoso era el que siempre quedaba pendiente”, relató.

Beicy Morales indicó que tanto ella como su esposo también son usuarios de la Nueva EPS y enfrentan problemas similares para acceder a sus propios medicamentos. Sin embargo, contó que todo ha empeora de un tiempo para acá. “En un tiempo atrás, excelente, todo bien, yo también soy de la Nueva EPS, pues desde el año pasado [que empeoró] todo lo de la Nueva EPS se puso crónico todo y ahora uno no se puede ni enfermar porque imagínese. Yo soy hipertensa y yo tengo que comprar el amlodipino, mi esposo es diabético y tiene que comprar los medicamentos, que cuestan casi 200.000 pesos y muchas veces no hay plata para comprarlos”

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Además, explicó que ya presentaron derechos de petición, tutelas y desacatos sin obtener respuestas claras. “Estamos muy apretados económicamente. Quiero que la Nueva EPS nos escuche y nos entregue los medicamentos e insumos que William necesita”, concluyó.

¿Cómo está la situación de los medicamentos en Colombia?

En cuanto a esta situación, Yolima Méndez, directoria de la Fundación Linfoma, reveló que durante 2025 recibieron 500 quejas de casi 300 pacientes y el común denominador es la falta de medicamentos. “Lo vemos en los pacientes que nos comentan todos los días que tienen dificultades para acceder oportunamente a sus medicamentos, principalmente pacientes con leucemia, linfoma, que son tipos de cáncer hematológico o cáncer en la sangre, que son enfermedades que rápida progresión que requieren la mayor oportunidad y continuidad en sus tratamientos”.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.