El alcalde Carlos Galán confirmó que el cuerpo sin vida hallado en una vía del municipio de Apulo, Cundinamarca, corresponde al de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se sometió a una intervención estética en Beauty Laser, en el sur de Bogotá, el pasado 13 de mayo.

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El último rastro de Toloza se conoció por cámaras de seguridad del barrio Venecia, que registraron que la mujer había sido sacada del centro estético (que funcionaba sin permisos) a bordo de un carro particular.

Desde entonces, iniciaron el seguimiento a todas las pistas para dar con el paradero de la mujer, por quien sus amigas pedían justicia, después de conocerse que había tenido dificultades con el procedimiento al que se sometió.

Cabe mencionar que hasta ahora hay dos personas detenidas por el caso de Yulixa Toloza. Aunque no son las personas que se ven en cámaras sacando a la mujer de Beaty Laser, sí tendría un papel clave en el caso, teniendo en cuenta que eran quienes conducían el carro que fue abandonado en la ciudad de Cúcuta.

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Los capturados quedarían expuestos a procesos judiciales por presunto ocultamiento, modificación o destrucción de evidencia, además del delito de desaparición forzada. En Colombia, estas conductas pueden acarrear condenas de entre 4 y 45 años de cárcel, según el nivel de responsabilidad de cada implicado.

Entretanto, un juzgado de Bogotá pedirá a la Interpol que emita circulares en contra de los implicados en la desparición de la mujer.

Dichas personas serían María Fernanda Delgado Hernández, dueña del centro estético, su pareja Edinson Torres y el supuesto cirujano, Eduardo David Ramos.

El caso de Yulixa Toloza pone nuevamente la mirada sobre la regulación de los centros estéticos en el país y deja preguntas sobre el trabajo de las autoridades competentes para hacer seguimiento de estos lugares.

Así mismo, resalta la importancia de tomar decisiones informados sobre las personas tratantes en este tipo de procedimientos, algo que puede hacerse a través del RETHUS, el Registro Unico Nacional de Talento Humano en Salud, en donde cualquier persona puede consultar si sus médicos tratantes tienen sanciones o los estudios requeridos para el procedimiento.

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