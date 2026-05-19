Las autoridades informaron el hallazgo de un cuerpo que guardaría coincidencias con Yulixa Toloza, la mujer reportada como desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en Bogotá.

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Según indicó la Fiscalía General de la Nación, el cadáver fue encontrado a un costado de una carretera en el municipio de Apulo, en medio de las labores investigativas adelantadas junto con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El caso ha causado conmoción nacional por las circunstancias de la desaparición de la mujer después de asistir a un centro estético que, según investigaciones, operaría de manera irregular en la capital del país.

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De acuerdo con el reporte oficial, unidades de la Sijín adelantaban las diligencias de inspección técnica al cadáver para posteriormente trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Será esa entidad la encargada de establecer plenamente si el cuerpo encontrado corresponde efectivamente a Yulixa Toloza.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las condiciones en las que fue hallado el cadáver ni sobre posibles causas de muerte.

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La desaparición de Yulixa Toloza provocó una fuerte discusión sobre el funcionamiento de centros estéticos clandestinos y procedimientos sin controles adecuados.

En días anteriores, las autoridades habían reportado capturas y órdenes judiciales relacionadas con el caso, mientras avanzaban las investigaciones sobre el lugar en el que la mujer habría sido intervenida.

Además, videos de cámaras de seguridad y testimonios conocidos durante la investigación apuntaban a que la mujer habría presentado complicaciones tras el procedimiento antes de desaparecer.

Ahora, el hallazgo del cuerpo en Apulo podría convertirse en una pieza clave para esclarecer qué ocurrió realmente después de la intervención estética.

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