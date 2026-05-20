Así como apareció una foto del señalado de operar a Yulixa Toloza, otra persona que fue recientemente vinculada al centro estético en Bogotá dio la cara en medio de la investigación.

Sigue a PULZO en Discover

La confirmación del hallazgo del cadáver de la mujer de 52 años en Apulo (Cundinamarca) puso al centro estético que le hizo el procedimiento en el ojo del huracán, pues luego de este se presentó el deceso.

Por eso, La FM llevó a cabo un seguimiento en el que encontró que María Fernanda Delgado, propietaria del mencionado sitio en Venecia (sur de Bogotá), tenía una socia de la que poco se ha hecho mención.

Se trata de Danubia Blanco Azahares, quien es dueña de una estética en el barrio Los Héroes, en Bogotá, y que así apareció vinculada en medio del rastro de información de este controversial caso.

Lo cierto es que la propia emisora indicó que la mujer en cuestión afirma que hasta el año pasado fue socia de Delgado (una de las capturadas por el caso de Yulixa Toloza) y del centro señalado por mal proceder, pero advirtió que en la actualidad no hay ninguna relación con ese negocio.

“Desde 2025 no tengo relación con ella [María Fernanda Delgado] porque en la compra de unos equipos médicos me robó, hubo una alteración de facturas y rompimos todo tipo de vínculo”, aseveró Blanco Azahares en declaraciones a El Tiempo.

Es importante resaltar que el establecimiento en Los Héroes también fue sellado por las autoridades, aunque en La FM se indicó que taparon esos avisos (algo que es ilegal).

El Tiempo indicó que luego de las denuncias publicadas, el secretario de Seguridad de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó el cierre definitivo de ese establecimiento estético y reveló que el equipo del Distrito fue objeto de intimidaciones durante la diligencia de clausura.

“Este fin de semana cerramos uno en el marco de nuestra competencia. En un operativo realizado esta misma mañana, recibimos amenazas a nuestros equipos y tuvimos que apoyarnos con la Sijín”, relató Bermont.

¿Quién es Danubia Blanco?

Danubia Blanco Azahares es una mujer oriunda de Santiago de Cuba. Es la dueña y representante legal de la Sociedad Estética BL Dr. Danubia Blanco SAS, un establecimiento ubicado en el sector de Los Héroes, al norte de Bogotá. Es clave en el caso de Yulixa Toloza.

“Yo no soy cirujana. Aquí hacemos procedimientos de masajes faciales, drenajes linfáticos, moldeamientos”, remarcó la cubana sobre si en su establecimiento ejecutan cirugías.

En el Registro Único Empresarial (Rues), bajo el nombre de Danubia Blanco Azahares, figuran tres matrículas activas en Bogotá: Danubia Blanco Azahares, Estética BL Dra. Danubia Blanco y la Sociedad Estética BL Dr. Danubia Blanco S.A.S.

La Sociedad Estética BL Dr. Danubia Blanco SAS fue matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá en marzo de 2025. Hoy reporta activos por 59 millones de pesos.

Las autoridades detectaron una conexión directa entre el centro estético Beauty Láser donde desapareció Yulixa Toloza y el establecimiento de Danubia Blanco en Los Héroes. Ambos comparten los mismos números de teléfono y ofrecen los mismos servicios.

María Fernanda Delgado, la dueña venezolana de Beauty Láser, figuró como segunda representante legal suplente de la Sociedad Estética BL Dr. Danubia Blanco SAS desde el 29 de marzo de 2025. Fue removida en octubre de 2025.

El sábado 16 de mayo de 2026, la Secretaría Distrital de Salud clausuró el centro estético de Danubia Blanco en el norte de Bogotá por no contar con autorización para prestar servicios estéticos, y por inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos médico-quirúrgicos.

Las autoridades no descartan que Beauty Láser y el local de Danubia Blanco hagan parte de una red de establecimientos ilegales en Bogotá y otras ciudades del país, dedicados a procedimientos estéticos invasivos sin habilitación sanitaria.

La Secretaría de Salud aclaró que no se pudo establecer que el centro estético de Danubia Blanco tuviera vinculación directa con la desaparición y muerte de Yulixa Toloza. La investigación sigue abierta.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)