El caso de Yulixa Toloza dio un nuevo giro luego de conocerse que los tres ciudadanos venezolanos capturados por su presunta relación con la desaparición y muerte de la mujer no serían juzgados en Colombia, debido a restricciones legales del país vecino.

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(Vea también: Sale a la luz dato que permitió hallar cuerpo de Yulixa Toloza; señal que ayudó a identificarlo

De acuerdo con la información revelada por Red+ Noticias, los detenidos hacen parte del grupo de señalados dentro de la investigación por el caso ocurrido en un centro estético clandestino en el sur de Bogotá, donde la víctima se sometió a un procedimiento previo a su desaparición.

Las autoridades confirmaron que tres extranjeros fueron ubicados y capturados en territorio venezolano, en medio de las labores de cooperación internacional que permitieron rastrear a los presuntos implicados luego del hallazgo del cuerpo en zona rural de Apulo, Cundinamarca.

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¿Por qué no serían juzgados en Colombia?

El principal obstáculo para que los capturados enfrenten juicio en Colombia estaría relacionado con la normativa constitucional de Venezuela, la cual impide la extradición de sus nacionales, lo que abre la posibilidad de que el proceso judicial se adelante en ese país.

Este escenario implica que las autoridades colombianas tendrían que remitir el expediente a instancias internacionales para que los implicados sean judicializados bajo la legislación venezolana, según el avance del caso.

Mientras tanto, la Fiscalía en Colombia continúa con la recolección de pruebas y aseguró que insistirá en el proceso de extradición apelando al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.

¿Quiénes son los capturados en Venezuela por caso de Yulixa Toloza?

Las autoridades venezolanas confirmaron la captura de tres personas señaladas dentro de la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, en un operativo desarrollado en distintos puntos del estado Portuguesa.

Entre los detenidos figuran María Fernanda Delgado Hernández, identificada como la presunta propietaria del centro estético donde se habría realizado el procedimiento, y Edinson José Torres Sarmiento, señalado como administrador del establecimiento y pareja de la mujer.

El tercer capturado corresponde a Eduardo David Ramos, conocido en la investigación como el supuesto cirujano que habría ejecutado los procedimientos estéticos sin contar con formación médica certificada, según los reportes judiciales citados por autoridades y medios locales.

De acuerdo con la información del caso, los tres habrían salido de Colombia luego de la intervención realizada a la víctima en un centro ubicado en el sur de Bogotá, desde donde se habría desencadenado la secuencia de hechos que terminó con el hallazgo del cuerpo en zona rural de Apulo, Cundinamarca.