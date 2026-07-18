Una compleja situación de movilidad se registra este lunes en Bogotá debido a varios bloqueos protagonizados por motociclistas sobre la avenida calle 26, una de las principales vías de acceso al aeropuerto internacional El Dorado.

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La protesta se concentra en la intersección de la avenida calle 26 con la avenida Ciudad de Cali, donde los manifestantes han interrumpido el paso de vehículos, provocando una fuerte congestión en ambos sentidos de la vía.

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La situación ha generado largas filas de automóviles y retrasos para personas que se dirigen hacia el terminal aéreo, por lo que las autoridades recomiendan a los viajeros salir con suficiente anticipación o buscar rutas alternas mientras se restablece la movilidad.

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[11:07 a.m.] #GestiónDelTráfico | Nuevamente grupo de motociclistas realiza manifestación en la Av. Calle 26 con Av. Cali. Inician desplazamiento sobre la Calle 26 al occidente. ⚠️ 🟢 Unidades de @TransitoBta y @SectorMovilidad, realizan acompañamiento. https://t.co/R9IUXyMqo7 pic.twitter.com/RkMoRKy64h — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 18, 2026

Bloqueos complican el acceso al aeropuerto

El cierre parcial de este corredor vial ha afectado tanto a vehículos particulares como al transporte público, incrementando los tiempos de desplazamiento hacia el occidente de la ciudad.

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Los bloqueos son protagonizados por un grupo de motociclistas, quienes adelantan una jornada de protesta en este sector de la capital. Esta novedad se venía presentando desde las 8:00 a.m. y aunque se había normalizado la situación nuevamente se presenta colapso en la zona.

Hasta el momento, las autoridades hacen presencia en el lugar para monitorear la situación y buscar mecanismos que permitan restablecer la circulación vehicular.

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