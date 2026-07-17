Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco del 20 de julio, en conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, se implementarán algunos cierres viales para los ensayos, programados para la noche del sábado 18 de julio.

Sigue a PULZO en Discover

(No olvides leer: ¿Le llegó un mensaje pidiendo que apruebe una transferencia en Bre-B? No lo abra, es una estafa)

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), para los ensayos del desfile del 20 de julio, el sábado 18 de julio se realizarán cierres graduales desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 19 de julio.

A continuación, los cierres que se realizarán de manera gradual durante los ensayos del desfile:

Avenida Boyacá calzada lenta en sentido norte a sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, de 00:00 a 4:00 p. m.

Avenida Gaitán Cortés entre avenida Boyacá y calle 68F sur, en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p. m.

Avenida Villavicencio entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p. m.

Para esto, el horario será el sábado 18 de julio, desde las 9:00 p. m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 19 de julio.

Así será el acceso a los barrios

Para garantizar que los habitantes de los barrios la Coruña y Arborizadora Alta puedan ingresar y salir de casa, se planea un contraflujo de 1 kilómetro por la calzada sur de la avenida Gaitán Cortés entre la calle 58A sur y la avenida Boyacá.

Lee También

(Vea también: Autoridades refuerzan controles de tránsito en Ibagué para combatir transporte informal y otras infracciones en corredores clave)

En el caso de los barrios Chircal Sur, Casalinda y Protecho, el ingreso y salida se dará por la carrera 22 con avenida Villavicencio. De igual manera, las transversales 20D y 20F con avenida Villavicencio serán el camino para conectar con el barrio Lucero Bajo.

Por último, se sugiere a los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, tomar como vías alternas la Autopista Sur y la avenida Boyacá en los tramos no afectados.

* Pulzo.com se escribe con Z