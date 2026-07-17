Un violento intento de hurto ocurrido en la carrera 78b con calle 38c sur (Bogotá), en la localidad de Kennedy, sigue bajo investigación, mientras salen a la luz nuevas imágenes que podrían ayudar a reconstruir la huida de los responsables.

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Videos difundidos por City Tv muestran cómo habría sido la huida de los involucrados después del intercambio de disparos. En las grabaciones se observa cómo el sujeto que disparó corre hacia una motocicleta donde su cómplice lo esperaba, luego de apropierde se aproximadamente 2 millones de pesos, según informó el canal.

El caso ocurrió cuando hombres armados interceptaron a un ciudadano que, al parecer, acababa de retirar una importante suma de dinero y luego se dirigió al establecimiento donde se desató la balacera.

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En medio del intento de fleteo, un militar retirado que se encontraba en el sector intervino para impedir el robo, lo que desencadenó un intercambio de disparos con los presuntos responsables.

Los videos ahora hacen parte de los elementos que analizan los investigadores para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido y establecer cuál fue la ruta que siguieron los delincuentes después de abandonar el lugar.

¿Qué se sabe de los heridos y de la investigación?

Como consecuencia de la balacera, tres personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego: la víctima del fleteo, su acompañante y el militar retirado que intervino para intentar frustrar el robo. Los tres fueron trasladados a centros asistenciales, donde recibieron atención médica.

Entretanto, la investigación se concentra en identificar a los responsables. Los de las cámaras de seguridad, junto con otros registros audiovisuales recopilados durante las diligencias, son importantes para esclarecer cómo se planeó el intento de fleteo que terminó en una balacera en plena vía pública de Kennedy.

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