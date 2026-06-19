La Policía Nacional informó sobre la captura de cinco adultos y la aprehensión de un menor de edad luego de una persecución que se extendió por varias localidades de Bogotá, entre ellas Suba, Usaquén y Barrios Unidos. El procedimiento fue adelantado por uniformados que detectaron movimientos sospechosos de dos vehículos en la capital.

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De acuerdo con las autoridades, el operativo comenzó cuando policías del CAI Alhambra intentaron detener a los ocupantes de dos automotores. Sin embargo, los conductores hicieron caso omiso a la señal de pare y emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución por diferentes sectores de la ciudad.

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Durante el seguimiento, uno de los vehículos embistió a los uniformados mientras que el otro continuó escapando. En medio del procedimiento, los ocupantes de uno de los automotores presuntamente dispararon contra los policías, situación que derivó en un intercambio de disparos entre los sospechosos y las autoridades.

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La persecución terminó con la captura de los implicados y la aprehensión del menor de edad. Además, las autoridades inmovilizaron dos vehículos que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación. También fueron incautadas dos armas traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares.

Según la verificación de antecedentes, los detenidos registran anotaciones judiciales por delitos como hurto, receptación, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y secuestro. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público y fabricación, tráfico o porte de armas.

Perseguidos por 3 localidades, así fueron capturadas 5️⃣ personas y un menor aprehendido quienes al parecer estarían vinculados en el hurto violento de carros en el norte de la ciudad. Portaban placas falsas y armas traumáticas. Cuentan con anotaciones por más de cinco delitos. pic.twitter.com/0Xxmr4a25s — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 18, 2026

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