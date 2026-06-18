Por: El Espectador

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Entre el 17 y el 28 de junio, se desarrollarán en Bogotá diversas movilizaciones sociales, plantones, marchas y actividades culturales convocadas por organizaciones sociales, comerciantes, comunidades indígenas y colectivos ciudadanos. Tanto la fiebre mundialista, elecciones y marchas LGBTIQ+, son algunas de las causas que movilizarán a grupos de ciudadanos en Bogotá en los próximos días.

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Estas actividades podrían además causas afectaciones en la movilidad, por lo que las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno y de tránsito, planear con anticipación sus desplazamientos ante posibles afectaciones viales.

Las actividades programadas son:

19 de junio: Marcha “Organizados contra el fascismo” desde la calle 19 con carrera 4, en Santa Fe (6:00 p. m.).

Marcha “Organizados contra el fascismo” desde la calle 19 con carrera 4, en Santa Fe (6:00 p. m.). 26 de junio: XXVI Festival Jizca Chía Zhue, desde el Parque Villa Javier hasta la Plaza Fundacional de Bosa (4:00 p. m.).

XXVI Festival Jizca Chía Zhue, desde el Parque Villa Javier hasta la Plaza Fundacional de Bosa (4:00 p. m.). 28 de junio: Frente Ritual Contra Marcha Bogotá, con concentración en el Centro de Memoria, en Los Mártires (10:00 a. m.).

Frente Ritual Contra Marcha Bogotá, con concentración en el Centro de Memoria, en Los Mártires (10:00 a. m.). 28 de junio: Marcha LGBT de Bogotá “Nos están matando: vivir con dignidad es nuestro derecho”, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar (12:00 m. a 10:00 p. m.).

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