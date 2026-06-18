El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Entre el 17 y el 28 de junio, se desarrollarán en Bogotá diversas movilizaciones sociales, plantones, marchas y actividades culturales convocadas por organizaciones sociales, comerciantes, comunidades indígenas y colectivos ciudadanos. Tanto la fiebre mundialista, elecciones y marchas LGBTIQ+, son algunas de las causas que movilizarán a grupos de ciudadanos en Bogotá en los próximos días.
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Estas actividades podrían además causas afectaciones en la movilidad, por lo que las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno y de tránsito, planear con anticipación sus desplazamientos ante posibles afectaciones viales.
Las actividades programadas son:
- 19 de junio: Marcha “Organizados contra el fascismo” desde la calle 19 con carrera 4, en Santa Fe (6:00 p. m.).
- 26 de junio: XXVI Festival Jizca Chía Zhue, desde el Parque Villa Javier hasta la Plaza Fundacional de Bosa (4:00 p. m.).
- 28 de junio: Frente Ritual Contra Marcha Bogotá, con concentración en el Centro de Memoria, en Los Mártires (10:00 a. m.).
- 28 de junio: Marcha LGBT de Bogotá “Nos están matando: vivir con dignidad es nuestro derecho”, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar (12:00 m. a 10:00 p. m.).
En el marco del mes del orgullo LGBTIQ+ 2026, Bogotá tendrá cuatro marchas: Marcha del Sur (14 de junio), Marcha Distrital y Contramarcha (28 de junio) y Yo Marcho Trans (4 de julio). Estos son los horarios y recorridos. 🏳️🌈 https://t.co/WYNcIUOm2LLee También
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— La Disidencia (@ladisidencia_) June 17, 2026
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