La movilidad en el sur de Bogotá se encuentra severamente colapsada en la mañana de este miércoles 17 de junio, luego de que se registrara un grave siniestro vial múltiple sobre la Avenida Caracas, en inmediaciones del barrio Danubio Azul (localidad de Usme). El aparatoso choque masivo, que se presentó en un punto crítico de este importante corredor vial, involucró de manera simultánea a tres automóviles particulares y a seis motocicletas, generando momentos de pánico y una alta congestión vehicular que afecta tanto el tránsito mixto como el sistema de transporte masivo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades de tránsito y testigos en el lugar, el fuerte impacto dejó a varios de los conductores y acompañantes con múltiples contusiones sobre la vía. Al punto de la emergencia se desplazaron de inmediato varias ambulancias, cuyo personal de paramédicos se encuentra brindando atención médica de urgencia y estabilizando a los heridos en plena calle. Hasta el momento, las identidades de las personas lesionadas y la gravedad exacta de sus heridas permanecen bajo pronóstico reservado, mientras se define si requieren traslado inmediato a centros asistenciales cercanos.

Las imágenes que circulan del accidente muestran el nivel del impacto: motocicletas tiradas sobre el asfalto con daños de consideración y vehículos particulares con afectaciones en sus estructuras traseros y delanteras debido a la colisión en cadena. Unidades de la Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá y miembros del grupo guía de la Secretaría de Movilidad hacen presencia en la zona para acordonar el sitio, regular el tráfico y habilitar desvíos temporales. Las autoridades investigan si el siniestro fue provocado por un exceso de velocidad, una imprudencia vial o fallas asociadas a las condiciones de la calzada.

Debido a la magnitud del accidente y a que los vehículos involucrados ocupan gran parte de la vía mientras se realizan las labores de atención y el croquis correspondiente, la Avenida Caracas presenta un trancón monumental en sentido sur-norte. Se recomienda a todos los conductores que transitan por este sector de la ciudad armarse de paciencia, tomar rutas alternas como la Avenida Boyacá o la Vía al Llano, y acatar estrictamente las indicaciones de las autoridades para evitar un mayor colapso.

* Pulzo.com se escribe con Z