El sur de Bogotá vuelve a ser escenario de la tragedia y la consternación. En la noche del pasado 13 de junio, exactamente a las 10:15 p.m., fue hallado el cuerpo sin vida de Yuly Thalía Moreno Urueña, una joven de apenas 19 años de edad. El macabro hallazgo se produjo en el segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio Meissen, en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las zonas con mayores alertas de seguridad en la capital del país. Tras conocerse el hecho, la comunidad del sector reaccionó con profunda indignación y denunció de inmediato que podría tratarse de un nuevo y doloroso caso de feminicidio. Sin embargo, las autoridades competentes mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer con total certeza las causas de su fallecimiento, según informó Noticias RCN.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, una patrulla de vigilancia que realizaba labores de control en la zona fue alertada por los habitantes del barrio debido a un motivo de policía de urgencia en horas de la noche. Al ingresar al inmueble señalado por los vecinos, los uniformados se encontraron con la trágica escena dentro de una de las habitaciones, donde yacía el cuerpo inerte de la joven de 19 años. De inmediato, se acordonó el lugar de los hechos para preservar la escena y evitar la alteración de posibles pruebas materiales de importancia para el proceso judicial.

La teniente coronel Natalia Boroa se pronunció formalmente sobre este lamentable suceso e indicó que la investigación penal fue asumida de manera inmediata por la Seccional de Investigación Criminal (Sijin). Los peritos de esta unidad ya adelantan rigurosas labores de policía judicial, recolección de testimonios de vecinos y análisis de cámaras de seguridad en el sector de Meissen para determinar con precisión las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte de Yuly Thalía.

Hasta el momento de la publicación de este reporte, las autoridades locales confirmaron que no se registran personas capturadas ni sospechosos individualizados en relación directa con este alarmante caso. Mientras el cuerpo técnico de la Sijin avanza contra el reloj en las indagaciones preliminares para determinar responsabilidades, la comunidad de Ciudad Bolívar continúa exigiendo respuestas contundentes, celeridad y acciones institucionales rápidas frente a lo que consideran un crimen de género que no puede quedar en la impunidad.