Se siguen conociendo detalles del caso que conmocionó a Bogotá este fin de semana y uno de los más recientes reportes tiene que ver con los resultados que arrojaron los exámenes practicados a los menores rescatados del inmueble donde se presentaron los hechos.

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(Vea también: Aparece otro video que muestra cómo la Policía sacó al presunto agresor sexual en Bogotá)

El dictamen, emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no arrojó ningún indicio de maltrato o abuso sexual, según informó Caracol Radio. Esta información se suma a los conceptos preliminares emitidos por el centro hospitalario que atendió a los menores.

#JUDICIAL | Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que el dictamen de Medicina Legal a los tres niños que estaban en un apartamento al norte de Bogotá con un ciudadano extranjero no arrojó ningún indicio de maltrato o abuso sexual. El hospital que atendió a los menores emitió el… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 16, 2026

Los menores, tres hermanos de aproximadamente 4, 7 y 15 años, fueron rescatados el domingo 14 de junio en un apartamento del edificio Niido, ubicado en la calle 106A con carrera 19, barrio Chicó Navarra, localidad de Usaquén.

Vecinos alertaron a las autoridades tras observar y grabar una situación en el balcón que generó alarma. En el operativo, la Policía de Infancia y Adolescencia capturó a Grant Gail, ciudadano estadounidense de Texas, quien se encontraba en Colombia junto a su pareja adelantando un proceso de adopción internacional de los niños.

“Las pruebas se encuentran en valoración por parte de la Fiscalía, en medio de la indagación preliminar del caso”, agregaron desde Caracol Radio.

Tras el rescate, los niños fueron trasladados bajo el protocolo Código Blanco a un centro asistencial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. Allí recibieron atención médica general, valoraciones psicológicas, psiquiátricas y exámenes médico-legales iniciales. Los informes fueron remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación.

Según las fuentes de la cadena radial, tanto el dictamen de Medicina Legal como el concepto del hospital coinciden en la ausencia de indicios de maltrato físico o abuso sexual. Estos resultados se encuentran actualmente en valoración por parte de la Fiscalía, que adelanta una indagación preliminar para determinar las responsabilidades en el caso.

La captura de Gail fue legalizada y se le imputa el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, pero los hallazgos forenses serán clave para el avance de la investigación.

Esta información coincide con declaraciones previas de la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, quien en conversación con Pulzo señaló que en el hospital no se identificaron signos de violencia, aunque se esperaban las valoraciones completas de Medicina Legal. Cáceres visitó personalmente a los niños la noche del domingo y confirmó que permanecen bajo protección del ICBF.

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