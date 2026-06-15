Las autoridades continúan investigando el presunto caso de abuso sexual contra un menor de 14 años ocurrido en un edificio del norte de Bogotá, en la localidad de Usaquén.

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La denuncia fue realizada por vecinos, lo que permitió la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia y el ingreso al apartamento donde se encontraban tres menores de edad, quienes fueron trasladados a un centro médico para valoración.

El principal señalado es un ciudadano extranjero identificado como Grant Gail, originario de Texas, Estados Unidos, quien, según información conocida de manera preliminar, estaría vinculado a un proceso de adopción relacionado con los menores.

Sin embargo, hasta el momento persisten dudas sobre lo ocurrido debido a que las primeras valoraciones físicas y psicológicas practicadas no habrían arrojado resultados concluyentes ni evidencias iniciales que confirmaran el presunto abuso, detalló El Tiempo.

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Fuentes extraoficiales, citadas por ese diario, sostienen que el caso podría tratarse de un malentendido, mientras que el hombre habría explicado, con apoyo de un traductor, que estaba intentando calmar al menor tras una discusión con sus hermanos.

“Fuentes extraoficiales dijeron que, al parecer, el hombre haría parte de la familia que está en proceso de adopción. Todo indica que es un malentendido”, señala ese periódico.

Paralelamente, la Procuraduría solicitó la intervención de entidades como la Fiscalía, Migración Colombia y el ICBF. Los menores permanecen bajo protección institucional mientras Medicina Legal y las autoridades avanzan en las verificaciones para esclarecer los hechos.

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