La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que una alerta de la comunidad permitió activar un operativo policial en un edificio ubicado en el norte de la ciudad, donde se reportó un presunto caso de abuso contra un menor de edad.

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Tras recibir el aviso, unidades de la Policía y de la Sijín acudieron de inmediato al lugar para intervenir y proteger a las posibles víctimas.

Esto dijo la Secretaría de Seguridad:

“La comunidad alertó a la Policía sobre la ocurrencia de un adulto teniendo actos abusivos con un niño en un edificio de la zona. De inmediato, unidades de la Policía y de la Sijín acudieron al lugar. El niño fue rescatado y trasladado a un hospital. El adulto está en poder de la Policía para la verificación de identidad, antecedentes y las conductas realizadas”, apuntó la Secretaría de Seguridad.

Durante el procedimiento, las autoridades rescataron al niño involucrado y lo trasladaron a un centro médico para recibir atención y valoración especializada.

Asimismo, antes de retirar al sospechoso del inmueble, fueron evacuados otros tres menores de edad (de entre 4 y 15 años) y tres mujeres que se encontraban dentro de la vivienda, quienes también recibieron acompañamiento dentro del protocolo de protección.

Videos del operativo comenzaron a circular en redes sociales y muestran el despliegue de las autoridades en la zona.

🔵 A esta hora, la comunidad molesta, se concentra frente al edificio ubicado en el norte de Bogotá donde habría ocurrido el presunto abuso de un menor de edad. En el lugar hace presencia un vehículo del Undmo, mientras el señalado responsable aún no ha salido del inmueble. pic.twitter.com/hddwkAgdvS — La FM (@lafm) June 14, 2026

El hombre señalado como presunto responsable fue dejado bajo custodia de la Policía mientras avanzan los procesos de verificación de identidad, revisión de antecedentes y recopilación de pruebas para establecer las conductas cometidas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, mientras garantizan atención integral y acompañamiento a los menores afectados.

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