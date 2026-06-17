Momentos de angustia y conmoción se vivieron en el barrio Tierra Buena, en la localidad de Kennedy, luego del hallazgo de un fragmento humano que encendió las alarmas entre residentes del sector.

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El hecho se registró en inmediaciones de la calle 37 sur con carrera 97F, donde, según información conocida de manera preliminar, una pareja que transitaba por la zona alertó a las autoridades tras encontrar restos humanos (cabeza) junto a un árbol.

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De acuerdo con los primeros reportes conocidos por ‘Gatonoticias’, las personas que realizaron el aviso se encontraron con una escena que causó temor entre quienes se encontraban en el lugar y rápidamente se comunicaron con las líneas de emergencia.

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Tras recibir el reporte, unidades de la Policía llegaron al sitio para verificar la situación y confirmar el hallazgo. Posteriormente, el procedimiento quedó en manos de personal de criminalística, encargado de realizar la inspección técnica y recolectar evidencias que permitan avanzar en la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad de la víctima ni han entregado detalles sobre el tiempo que llevarían los restos en el lugar.

Fuentes preliminares citadas por el reporte inicial indican que una de las hipótesis que está siendo evaluada por investigadores apunta a un posible caso relacionado con retaliaciones o hechos asociados a violencia entre particulares. Sin embargo, esta línea aún no ha sido confirmada oficialmente.

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La investigación permanece abierta y serán los análisis forenses y el trabajo judicial los que determinen las circunstancias del caso y permitan establecer responsables.

Habitantes del sector manifestaron preocupación por lo ocurrido y pidieron que se refuercen las acciones de seguridad en la zona mientras avanzan las labores investigativas.

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