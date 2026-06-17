Mientras familiares despedían en Boyacá a Gabrielina Rincón, de 74 años, y a su hija Zonia Yaneth Aponte Rincón, de 53, crece el dolor y también los cuestionamientos alrededor del accidente marítimo ocurrido en aguas de San Andrés que terminó con la vida de ambas mujeres durante un paseo turístico.

Sigue a PULZO en Discover

Los féretros de madre e hija fueron trasladados el pasado domingo desde el aeropuerto de San Andrés hasta Paipa en un vuelo chárter, para posteriormente realizar las honras fúnebres este lunes en Sogamoso, ciudad donde residían desde hace varios años.

(Lea también: ¿Cuánto vale entrar a San Andrés 2026? Que nueva cifra no le descuadre plan y lo haga devolverse)

Sin embargo, en medio del duelo, familiares denunciaron una situación que ha generado indignación: aseguran que la embarcación señalada de causar el accidente habría continuado prestando servicio pocos días después de los hechos.

Lee También

Kevin Youry González Aponte, hijo y nieto de las víctimas y uno de los sobrevivientes, relató a El Tiempo que no entiende por qué, mientras la familia enfrentaba el proceso de despedida, la lancha involucrada aparentemente continuaba operando normalmente.

Según contó al medio, los dos hombres que se movilizaban en la embarcación quedaron en libertad y, además, la lancha rápida señalada como responsable ya se encontraba nuevamente en funcionamiento.

(Vea también: UNGRD alerta a turistas en Barranquilla, Cartagena, San Andrés y más por peligroso fenómeno)

La familia había llegado a San Andrés con la ilusión de cumplir un sueño largamente planeado. Durante cerca de año y medio organizaron el viaje que realizarían juntos para conocer el mar.

La noche del lunes arribaron al archipiélago y al día siguiente recorrieron distintos sectores turísticos. El miércoles contrataron un recorrido que incluía visitas al acuario, Rocky Cay y la zona de manglares.

Fue durante el regreso, hacia las 4:00 de la tarde del 10 de junio, cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con el relato entregado por sobrevivientes a El Tiempo, el grupo viajaba en un pontón o embarcación de baja velocidad junto a otros ocupantes cuando una lancha rápida identificada como Mi Bonita Dos los habría impactado a alta velocidad en el canal navegable.

El golpe partió la embarcación menor y provocó escenas de desesperación entre los pasajeros. Kevin recordó que, tras sentir el impacto, comenzó a buscar entre el agua a sus familiares.

Relató que alcanzó a ver a su abuela flotando con heridas y a otros integrantes intentando mantenerse a salvo, mientras buscaba sin éxito a su madre. Momentos después, al llegar al muelle, recibió la noticia que cambiaría para siempre el viaje familiar: Zonia Yaneth también había fallecido.

Las exequias se realizaron en la iglesia El Rosario de Sogamoso, acompañadas por familiares, amigos y personas cercanas que llegaron para despedir a las dos mujeres.

Gabrielina Rincón era oriunda del municipio de Floresta y Zonia Yaneth había nacido en Gámeza. Desde hacía cerca de 18 años ambas sostenían dos restaurantes ubicados cerca de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), actividad con la que lograron reunir recursos para realizar el viaje.

(Vea también: Pistas de la muerte de una subteniente de Policía en Providencia: “Busca a este amigo si me pasa algo”)

Kevin también expresó agradecimiento a la Gobernación de Boyacá por apoyar el traslado aéreo de los cuerpos hasta el departamento.

Frente a lo ocurrido, la Dirección General Marítima (Dimar) informó mediante un comunicado que abrió las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. La autoridad marítima indicó que el proceso busca establecer causas, posibles fallas operativas, responsabilidades y determinar si hubo incumplimientos de las normas marítimas vigentes.

Por ahora, la familia anunció que avanzará por la vía judicial y espera que en las próximas diligencias se determinen responsabilidades por una tragedia que convirtió unas vacaciones familiares en una pérdida irreparable.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)