El primer accidente ocurrió en el estado de Washington, donde un avión de combate del Cuerpo de Marines se estrelló en una zona boscosa y generó un incendio forestal.
De acuerdo con las autoridades militares, el piloto logró eyectarse antes del impacto y sobrevivió con heridas leves.
A fighter jet crashed into a wooded area in Washington state on Saturday, igniting a wildfire, according to Marine Corps officials. The pilot, who was able to eject from the aircraft, suffered minor injuries. https://t.co/bUgSipVeR9 pic.twitter.com/SnvSNSTbGh
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Equipos de emergencia atendieron el incendio y avanzan en las investigaciones para establecer las causas del siniestro y evaluar los daños ambientales causados por el choque de la aeronave.
El segundo accidente, mucho más grave, ocurrió en Missouri y dejó 12 personas muertas.
La aeronave, utilizada para actividades de paracaidismo, se precipitó cerca del aeropuerto Butler Memorial, ubicado a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City. Según reportes citados por medios estadounidenses, el avión cayó sobre un campo cercano al aeropuerto y quedó envuelto en llamas.
Varias agencias de emergencia, entre ellas la Patrulla de Carreteras de Missouri, la policía local y autoridades del condado, acudieron al lugar para controlar el incendio y asegurar la zona.
UPDATE: 12 people were killed after a plane carrying 11 skydivers and a pilot crashed near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. -FOX4 https://t.co/UWdylPia1M pic.twitter.com/QyxoXy65Fb
— Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026
Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas ni las causas oficiales del accidente, mientras continúan las investigaciones.
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