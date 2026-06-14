El primer accidente ocurrió en el estado de Washington, donde un avión de combate del Cuerpo de Marines se estrelló en una zona boscosa y generó un incendio forestal.

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De acuerdo con las autoridades militares, el piloto logró eyectarse antes del impacto y sobrevivió con heridas leves.

Equipos de emergencia atendieron el incendio y avanzan en las investigaciones para establecer las causas del siniestro y evaluar los daños ambientales causados por el choque de la aeronave.

El segundo accidente, mucho más grave, ocurrió en Missouri y dejó 12 personas muertas.

La aeronave, utilizada para actividades de paracaidismo, se precipitó cerca del aeropuerto Butler Memorial, ubicado a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City. Según reportes citados por medios estadounidenses, el avión cayó sobre un campo cercano al aeropuerto y quedó envuelto en llamas.

Varias agencias de emergencia, entre ellas la Patrulla de Carreteras de Missouri, la policía local y autoridades del condado, acudieron al lugar para controlar el incendio y asegurar la zona.

UPDATE: 12 people were killed after a plane carrying 11 skydivers and a pilot crashed near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. -FOX4 https://t.co/UWdylPia1M pic.twitter.com/QyxoXy65Fb — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas ni las causas oficiales del accidente, mientras continúan las investigaciones.

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