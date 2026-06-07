Hay consternación por el accidente de un avión privado durante la tarde de este domingo 7 de junio en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana. El siniestro dejó al piloto y copiloto de la aeronave como las dos únicas víctimas fatales.

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El jet intentaba aterrizar de emergencia en la terminal aérea, la cual tiene uso privado para un popular resort de la ciudad turística, aunque también llegan allí varias personas con dinero. Según las autoridades locales, el avión pequeño había llegado desde Puerto Rico y tenía como destino llegar a Houston, Texas (Estados Unidos).

Luego de una recarga de combustible, el piloto pidió un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto alterno de La Romana por una falla en la aeronave, según el Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac).

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El Idac, según recopiló el diario Listín, tenía matrícula estadounidense y su propietario era una empresa de aviación ejecutiva. A su vez, recalcó que las víctimas fatales eran las únicas que estaban a bordo.

Videos que circulan en redes sociales mostraron el momento exacto del accidente aéreo. En las imágenes se ve al avión tratando de llegar a tierra sin ningún inconveniente, pero tuvo varias dificultades como no poder abrir su tren de aterrizaje.

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En unos momentos se veía tratando de despegar, pero chocó abruptamente contra la pista y se comenzó a desbaratar para finalmente chocar. La situación desencadenó una inmensa explosión que dejó una columna de humo alta y varias láminas volando en diferentes partes.

República Dominicana 🇩🇴 Accidente en La Romana Se estrella un JET Gulfstream G200, con matrícula N318JF. No hay información sobre el estado de salud de los ocupantes. pic.twitter.com/74JyRiaybc — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) June 7, 2026

Los organismos de emergencia llegaron inmediatamente a la terminal aérea para apagar el incendio y tratar de socorrer posibles sobrevivientes, que desafortunadamente no hubo por la grave explosión.

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