El fallecimiento del reconocido presentador y periodista Carlos Batista Matos causó conmoción en el mundo del entretenimiento, luego de que fuera encontrado sin vida en su residencia en Santo Domingo (República Dominicana).

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El hecho ocurrió el lunes 13 de abril en el sector El Vergel, donde el comunicador fue hallado al interior de su vivienda. La persona que hizo el descubrimiento fue su hija menor, quien vio la desgarradora escena para ella por la muerte de su padre.

En un primer momento se mencionó la posibilidad de un posible infarto como causa del fallecimiento, según medios locales como El Nacional. Sin embargo, esta versión aún no cuenta con confirmación oficial por parte de la familia o de su exesposa Belkis Concepción.

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La noticia provocó reacciones de cercanos y figuras del medio, quienes destacaron su trayectoria y su influencia en la televisión. El productor Víctor Minaya, por ejemplo, resaltó su calidad humana y su legado dentro de la industria.

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¿Quién fue el periodista Carlos Batista Matos?

Batista Matos era conocido como una figura emblemática del entretenimiento, con una carrera de varias décadas que lo posicionó como referente del periodismo de farándula. Su programa “Con los famosos” se consolidó como uno de los espacios más recordados de su trayectoria.

Fallece el comunicador “más hermoso y más caro” de la televisión dominicana Carlos Batista. Fue encontrado en su hogar. Paz a su alma. pic.twitter.com/2F6YVylY7N — santo domingo noticias 🇩🇴 (@StoDgoNews) April 13, 2026

Además de su trabajo en medios, impulsó iniciativas culturales como la Fundación Bulevar de las Estrellas, lo que reforzó su papel como promotor del arte y la cultura en su país.

Las autoridades continúan con las investigaciones en curso para esclarecer las circunstancias exactas de su fallecimiento, mientras familiares y seguidores permanecen a la espera de información oficial sobre lo ocurrido.

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