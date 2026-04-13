Con un mensaje cargado de paz, reflexión y perdón, el icónico exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, despidió este lunes a su padre, Jorge Zapata, quien falleció en las últimas horas.

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A través de sus redes sociales, Higuita compartió un texto profundo que ha conmovido a miles de seguidores: “Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón. Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor”.

El mensaje no solo refleja el duelo, sino una poderosa lección de reconciliación. René Higuita nació el 27 de agosto de 1966 en Medellín, en medio de una infancia marcada por dificultades económicas y familiares. Su madre, María Dioselina Higuita, fue quien lo crió prácticamente sola desde pequeño.

Según versiones biográficas, Jorge Zapata no lo reconoció legalmente al momento de su nacimiento. En Colombia, cuando el padre no registra oficialmente al hijo, el menor recibe únicamente el apellido materno. Por esa razón, el arquero fue identificado toda su vida como René Higuita, apellido que con el paso de los años se convirtió en sinónimo de irreverencia, talento y riesgo en el fútbol mundial.

Sus salidas locas desde el arco, sus jugadas imposibles y, sobre todo, la icónica ‘escorpión’ en Wembley ante Inglaterra en 1995, convirtieron a Higuita en una leyenda del balompié colombiano y latinoamericano.

Con el tiempo, padre e hijo lograron reconstruir la relación. En los últimos años, el exjugador compartió en sus redes sociales momentos familiares y musicales junto a Zapata, evidenciando una reconciliación madura y sincera.

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Hoy, tras su partida, Higuita elige recordar no el dolor del abandono inicial, sino la posibilidad del perdón y el amor que, aunque tardío, sigue siendo válido. Un mensaje que trasciende el fútbol y toca el corazón de muchos colombianos que han vivido historias similares de ausencias y reencuentros.

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