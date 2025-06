René Higuita, el carismático arquero colombiano reconocido por su estilo arriesgado y su capacidad para jugar con los pies como un verdadero líbero, vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera en 1993, cuando fue encarcelado en medio de un escándalo que conmocionó al país.

Su detención ocurrió el 5 de junio de ese año, apenas tres meses antes de la histórica goleada 5-0 de la selección Colombia contra Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial de 1994.

(Vea también: Los secretos de René Higuita, en documental sobre su vida)

El caso que lo llevó a prisión estuvo vinculado a un secuestro. Higuita, participante de ‘Masterchef‘ se vio involucrado como intermediario en la liberación de una niña de 11 años, Marcela Molina, hija de Carlos Molina, un conocido integrante de un cartel de drogas. El arquero, buscando ayudar, entregó personalmente el dinero del rescate a los captores, lo que permitió la liberación de la menor.

Sin embargo, pese a sus intenciones, esta acción lo puso en la mira de las autoridades. Fue acusado de colaborar con criminales por haber actuado sin autorización legal y sin notificar a las autoridades, lo cual derivó en su captura y posterior reclusión.

René pasó nueve meses en prisión en la cárcel Modelo de Bogotá, una experiencia que no solo afectó su carrera futbolística, sino también su vida personal y su imagen pública. Durante su encarcelamiento, se generaron dudas sobre su participación en la Copa Mundial de la FIFA de 1994, ya que era una de las figuras más representativas del fútbol colombiano en ese momento.

“La familia me dio 50 mil dólares como agradecimiento por lo que hice. Ocho días después me llamó la Fiscalía para interrogarme y les dije la verdad: ‘Sí, me dieron ese dinero’. Entonces el abogado me preguntó por qué lo había admitido, y le respondí: ‘No voy a mentir sobre eso'”, relató Higuita al programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión.