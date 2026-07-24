El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado este viernes luego de que saliera a la luz el caso de tres ingenieros colombianos que permanecen detenidos en Arabia Saudita, después de haber sido trasladados desde Yemen en medio de un proceso que sus familiares califican de irregular.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Leyva sacó otra vez guantes contra Petro y anunció denuncia penal: “Sembrador del caos”)

De acuerdo con la denuncia divulgada por El Tiempo, los connacionales viajaron a Yemen en abril de 2025 para instalar sistemas de antenas satelitales comerciales. Sin embargo, tras finalizar el trabajo no pudieron abandonar el país debido al conflicto armado y, meses después, fueron capturados cuando intentaban salir del territorio.

Según sus allegados, posteriormente fueron trasladados a Arabia Saudita sin una orden judicial y desde entonces permanecen incomunicados, detalla el mismo medio.

Lee También

Qué dijo la Cancillería sobre los tres colombianos

Frente a esa situación, la Cancillería aseguró que conoce el caso desde el año pasado y que ha prestado asistencia consular mediante los consulados competentes y la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita.

Además, señaló que los familiares han mantenido comunicación permanente con las autoridades diplomáticas colombianas y que también han recibido atención presencial por parte del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales.

El Ministerio agregó que continuará haciendo seguimiento al proceso, verificando las condiciones de detención y adelantando las gestiones necesarias para procurar el respeto del debido proceso y de los derechos de los colombianos, aunque aclaró que todo ello se realiza sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales saudíes.

Este es el comunicado de la Cancillería:

Familiares denuncian que llevan meses sin saber de ellos

Según publicó El Tiempo, los tres ingenieros permanecen sin contacto con sus familias desde hace cerca de seis meses.

Los allegados aseguran al diario que desconocen los cargos concretos que enfrentan, cuestionan el traslado desde Yemen a Arabia Saudita y afirman que hasta ahora no han recibido explicaciones claras sobre su situación jurídica. Por esa razón, hicieron pública la denuncia con el propósito de que el caso tenga mayor visibilidad y se aceleren las gestiones diplomáticas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.