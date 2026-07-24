Un trágico accidente sacudió este viernes 24 de julio las obras de remodelación del Camp Nou, estadio del Barcelona, luego de que un trabajador perdiera la vida en medio de sus labores dentro del recinto.

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De acuerdo con la Cadena SER, el operario, de 54 años, falleció luego de sufrir un fuerte golpe mientras trabajaba en la construcción del nuevo estadio, en lo que ya es considerado el primer accidente laboral mortal desde que comenzaron las obras en junio de 2023.

El incidente ocurrió hacia las 3:30 de la tarde (hora local) en el sector de Les Corts, en Barcelona. Según la información preliminar, el trabajador habría recibido un impacto, al parecer en la cabeza, relacionado con maquinaria o con las labores que hacía en ese momento.

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Después del accidente, unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y agentes de los Mossos d’Esquadra llegaron rápidamente al lugar para atender la situación. Sin embargo, pese a los intentos de reanimación, no fue posible salvar la vida del operario.

Algunas versiones recogidas por la prensa indican que el trabajador se encontraba haciendo tareas en altura, incluso sobre una plataforma elevadora, cuando se produjo el golpe fatal, aunque estos detalles hacen parte de las primeras hipótesis y deberán ser confirmados por las autoridades.

According to Spanish sources, a 54-year old worker tragically passed away today while working on the renovation of Spotify Camp Nou. Initial reports indicate that he died after suffering a fatal blow while carrying out his duties inside the stadium’s workshop. May he rest in… pic.twitter.com/AILLUoeFEZ — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 24, 2026

El caso fue puesto en conocimiento del juzgado de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo, siguiendo los protocolos establecidos en este tipo de accidentes laborales. Asimismo, se abrió una investigación oficial para esclarecer las causas exactas del hecho y determinar si hubo fallas en las condiciones de seguridad.

Las obras del Camp Nou, uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo, comenzaron el primero de junio de 2023 y han involucrado a miles de trabajadores. Actualmente, los trabajos están enfocados en la construcción de estructuras clave como el anillo de compresión que sostendrá la nueva cubierta del estadio.

Este accidente marca un punto crítico en el desarrollo del proyecto, no solo por la pérdida humana, sino porque pone nuevamente el foco sobre las condiciones laborales en grandes obras de infraestructura. Hasta ahora, no se habían registrado muertes en el proceso de remodelación, lo que agrava el impacto del suceso.

Por el momento, ni el FC Barcelona ni las empresas encargadas de la obra han entregado mayores detalles sobre lo ocurrido, mientras avanzan las investigaciones oficiales.

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