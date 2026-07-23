Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

Sigue a PULZO en Discover

El Senado de Estados Unidos bloquea la resolución que pretendía restringir la capacidad del presidente Donald Trump para mantener operaciones militares contra Irán sin una autorización expresa del Congreso.

La iniciativa, promovida por legisladores demócratas bajo la Ley de Poderes de Guerra, fue rechazada este jueves 23 de julio por 49 votos frente a 47, con el respaldo mayoritario de los republicanos al mandatario. La votación impidió que prosperara una medida que buscaba obligar a la Casa Blanca a retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades contra Irán salvo que el Congreso aprobara formalmente el uso de la fuerza.

En la votación, la senadora republicana Susan Collins se unió a los demócratas para apoyar la resolución, mientras que el demócrata John Fetterman votó con los republicanos en contra. Además, cuatro senadores se abstuvieron.

Lee También

The U.S. Senate voted 49–47 to block a resolution that would have required Trump to obtain congressional approval for further military action against Iran.pic.twitter.com/1MoVPvk3sz — Clash Report (@clashreport) July 23, 2026

La decisión supone un alivio político para Trump, cuya estrategia militar en Medio Oriente enfrenta un creciente escrutinio en el Capitolio a medida que el conflicto se intensifica y aumentan las bajas estadounidenses.

La Cámara había enviado una señal de advertencia

El revés en el Senado se produjo apenas unas horas después de que la Cámara de Representantes aprobara una resolución prácticamente idéntica.

La iniciativa, presentada por la congresista demócrata Pramila Jayapal, fue aprobada por un estrecho margen de 214 votos contra 208, gracias al apoyo de cuatro republicanos que rompieron la unidad de su partido y respaldaron el texto junto con los demócratas.

Al igual que la votada en el Senado, la resolución en la Cámara ordenaba al presidente retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades contra Irán salvo que el Congreso autorizara expresamente la intervención militar, reafirmando la potestad constitucional del Legislativo para declarar la guerra.

Aunque la medida aprobada por la Cámara Baja tenía un carácter principalmente simbólico y no obligaba de manera inmediata a la Administración Trump a modificar sus operaciones, representó una nueva llamada de atención del Congreso frente a un conflicto que se ha prolongado mucho más de lo previsto.

The House voted 214–208 to restrict Trump’s ability to continue military action in Iran without congressional approval. Four Republicans joined Democrats to back the resolution. The Senate is expected to vote on a similar measure later Thursday.pic.twitter.com/vXg9ddGlOD — Clash Report (@clashreport) July 23, 2026

Durante el debate, Jayapal cuestionó que la guerra carezca de “una misión clara, una estrategia y un objetivo final”, mientras que el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores, Gregory Meeks, sostuvo que corresponde al presidente acudir al Congreso antes de involucrar al país en una guerra de larga duración.

Crecen las dudas sobre una guerra que se prolonga

Las votaciones en ambas cámaras reflejan el creciente malestar entre legisladores de los dos partidos por la evolución del conflicto contra Irán.

Trump había presentado inicialmente la campaña militar como una operación rápida destinada a forzar la capitulación de Teherán. Sin embargo, la guerra ha derivado en un enfrentamiento prolongado, con nuevos ataques estadounidenses, represalias iraníes contra bases militares de Estados Unidos en la región y un aumento del número de militares estadounidenses fallecidos.

La escalada se amplió además al Mar Rojo, donde combatientes hutíes respaldados por Irán atacaron dos petroleros saudíes, un hecho que llevó al presidente estadounidense a prometer un “castigo militar severo” contra Irán y sus aliados.

Paralelamente, el Pentágono informó al Senado que el costo de la guerra asciende ya a 37.500 millones de dólares, mientras persisten las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Apoyo republicano con fisuras

Aunque la mayoría de los legisladores republicanos continúa respaldando la política exterior de Trump, las votaciones pusieron de manifiesto algunas fisuras dentro del partido.

En la Cámara, cuatro republicanos apoyaron limitar los poderes de guerra del presidente, mientras que en el Senado Collins volvió a desmarcarse de la posición oficial de su bancada.

En las últimas semanas varios legisladores republicanos también han reclamado a la Casa Blanca una explicación más detallada sobre la estrategia militar y los objetivos del conflicto.

El debate coincide además con un deterioro del respaldo ciudadano a la guerra. Diversas encuestas publicadas en julio muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del conflicto por parte de Trump y expresa dudas sobre que la campaña militar y las negociaciones posteriores logren impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

Pese a esas señales de desgaste político, el bloqueo de la resolución en el Senado permite al presidente mantener, por ahora, la continuidad de las operaciones militares sin una nueva autorización del Congreso, aunque el debate sobre el alcance de sus facultades en tiempos de guerra sigue abierto en Washington.

Con Reuters y AP

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.