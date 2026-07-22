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Un cazatalentos de modelos francés con estrechos vínculos con el fallecido financista estadounidense Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su casa en las afueras de París, informaron los fiscales el miércoles.

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Investigado en Francia, Daniel Siad, de 69 años, era uno de varios hombres franceses acusados de ayudar a Epstein a traficar y abusar de mujeres.

Siad aún no había sido interrogado por los investigadores, pero había negado las acusaciones y afirmado que quería ser escuchado y dar su versión de los hechos.

“El lunes por la noche, tras el hallazgo, se abrió una investigación para determinar la causa de la muerte”, indicó la Fiscalía de Nanterre.

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Como parte de la pesquisa se realizará una autopsia.

Señalado en varias denuncias, incluidas acusaciones de violación, Siad era objeto de una investigación a cargo de la oficina especializada en la lucha contra la trata de personas.

El nombre de Siad apareció en más de 1.000 documentos divulgados como parte de los archivos desclasificados del caso Epstein.

El cazatalentos comparaba sus esfuerzos por reclutar mujeres con la pesca.

“En este negocio me siento como un pescador: a veces atrapo rápido, a veces no hay peces”, escribió Siad a Epstein en 2014, en un inglés rudimentario.

Siad había insistido en que el delincuente sexual convicto estadounidense se había “aprovechado de su confianza”.

En 2020, las autoridades francesas arrestaron al agente de modelos Jean-Luc Brunel tras acusaciones de que procuraba mujeres para el multimillonario estadounidense. Fue hallado muerto en prisión en 2022.

Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual.

Con AFP

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