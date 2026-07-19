Por: France 24

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Lo esencial:

Por primera vez en la historia de los mundiales, l os dos equipos que lideran el escalafón de selecciones de la FIFA se ven las caras en una final.

La definición del Mundial de Norteamérica 2026 incluirá espectáculo de medio tiempo y entrega de anillos a los campeones.

El choque de este 19 de julio romperá una igualdad perfecta en el historial entre Argentina y España: seis victorias por lado y dos empates.

El presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado su presencia en la final, que se disputará en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

A continuación, lo más destacado de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:

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