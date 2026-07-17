Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

¿Quién se acuerda del ganador del partido por el tercer lugar de la última Copa del Mundo en Qatar en 2022? Casi nadie… La “pequeña final” la ganó Croacia frente a Marruecos (2-1).

Sigue a PULZO en Discover

Cuatro años después, este partido simbólico enfrentará, este sábado 18 de julio, a Francia e Inglaterra, ambas eliminadas a las puertas de la gran final, que disputarán España y Argentina, el domingo 19 de julio.

“Están desanimados de tener que jugar”

Para prepararse, ‘les Bleus’ regresaron el miércoles a su campamento de entrenamiento en la Universidad de Bentley, cerca de Boston. Pero según el diario ‘L’Équipe’, la motivación no es precisamente la mejor. “¿Creen que tienen ganas de jugar este partido?”, se comentaba en el entorno de uno de los jugadores. “Claro que no. Este grupo estaba ahí para otra cosa. Están desanimados de tener que jugar”, afirmaba otro allegado, según declaraciones recogidas por el diario deportivo.

Justo después de la final, Kylian Mbappé ya había mencionado irse “de vacaciones para empezar de nuevo con otra cosa” sin mencionar este partido por el tercer lugar.

Lee También

Por parte de los ingleses, la situación es similar. El seleccionador Thomas Tuchel no muestra mucho entusiasmo ante la idea de disputar este partido. “Ni uno de nuestros jugadores ni ninguno de los jugadores franceses quiere disputar este partido”, explicó el técnico alemán tras la amarga derrota ante Argentina.

“Quieren jugar la final. Dimos todo para lograrlo. Todos juegan para ganar la Copa del Mundo, pero así son las cosas. Tenemos un día menos de recuperación que Francia, pero lo haremos con profesionalismo”, subrayó.

Leer también“Bravo a España por esta clasificación”: Macron tras la derrota de Francia en el Mundial

La carrera por la Bota de Oro

A pesar de todo, este duelo no carece de importancia para ambas naciones. Contará para la carrera por la Bota de Oro. El delantero estrella de ‘les Bleus’, Kylian Mbappé, es actualmente el máximo goleador del Mundial, empatado con Lionel Messi (ocho goles). Con el partido por el tercer lugar, aún tiene la oportunidad de superar a la leyenda argentina.

Dos jugadores de Inglaterra también siguen en la contienda: Harry Kane y Jude Bellingham están a solo dos goles del francés y del argentino.

Para Francia, este encuentro también tendrá un sabor especial, ya que será el último de Didier Deschamps como seleccionador. El técnico de 57 años, quien llegó en 2012, pondrá así fin a 14 años al frente de los Tricolores y sus jugadores estarán, sin duda, motivados para despedirlo como se merece.

Aunque no haya logrado conseguir un tercer título después de 1998 y 2018, Deschamps tendrá sin embargo el deseo de cerrar su etapa con una nota positiva antes de pasar el relevo —probablemente a Zinedine Zidane— y emprender nuevos horizontes.

Su historial seguirá siendo extraordinario, ya que habrá llegado al menos cinco veces a las semifinales durante las siete fases finales que vivió al frente del equipo francés. Una medalla de bronce no consolará a una selección y a un entrenador que se habían propuesto ganar el torneo, pero podría aliviar un poco sus decepciones.

Leer tambiénEl nuevo pulso mundialista entre Argentina e Inglaterra, 40 años después de “la mano de Dios”

“Hay un partido”

Los ingleses también tienen la misma ambición. Un tercer lugar significaría para ellos su mejor resultado en un Mundial en sesenta años y el título ganado en 1966. Como recuerda la ‘BBC’, las dos finales de consolación anteriores en la Copa del Mundo disputadas por los Tres Leones terminaron en dos derrotas: contra Italia en 1990 y contra Bélgica en 2018.

Este partido de prestigio entre dos naciones que adoran odiarse mutuamente es también una última oportunidad para brillar para los suplentes que han tenido poco tiempo de juego durante el torneo. Tanto Thomas Tuchel como Didier Deschamps podrían sentirse tentados a mantener esta tradición, con el fin de recompensar a unos suplentes ejemplares durante más de un mes y que nunca han dejado entrever sus sentimientos.

El joven mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, quien aún no ha jugado ni un solo minuto, pero con menos presión esta vez, podría debutar con la camiseta de Inglaterra en un Mundial.

En el bando contrario, N’Golo Kanté, campeón del mundo en 2018, quien se ha mantenido en la banca desde el inicio de la competencia, también podría hacer su última aparición en un Mundial a sus 35 años. Didier Deschamps también podría optar por darles tiempo de juego a jóvenes como Warren Zaïre-Emery y Rayan Cherki.

A falta de poder presentar un equipo B, los dos seleccionadores podrían simplemente darles una oportunidad a sus suplentes, al tiempo que mantienen un núcleo de jugadores clave para preservar las posibilidades de victoria. Sea o no la final por el tercer lugar, un Francia-Inglaterra hay que ganarlo.

“Hay un partido. Cuando uno lleva esta camiseta, sea cual sea el partido de la selección francesa, nuestro deber a todos es darlo todo el sábado porque es el último de la competencia”, insistió Didier Deschamps en un video publicado el jueves en la cuenta de Instagram de la selección francesa.

Leer también“Las Malvinas son argentinas”: ¿se expone la selección de Messi a una sanción de la FIFA?

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

Con AFP

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.