Mientras el país seguía celebrando la clasificación a la final del Mundial 2026 tras derrotar a Inglaterra, el Gobierno de Argentina volvió a elevar el tono en otro frente con el Reino Unido.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Jugadores de Argentina exhiben pancarta sobre las Malvinas tras semifinal ante Inglaterra y generan reacciones políticas)

La Cancillería argentina difundió un comunicado oficial en el que protestó por el desplazamiento del patrullero británico HMS Medway cerca de la costa continental, un hecho que calificó como ilegal y contrario a los acuerdos bilaterales vigentes sobre las Islas Malvinas.

Según el Gobierno argentino, el buque, con base en las Malvinas, navegó a comienzos de julio rumbo a Punta Arenas (Chile) atravesando aguas de jurisdicción argentina frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin que existiera una consulta o notificación previa.

Lee También

La Armada Argentina detectó el recorrido mediante sus sistemas de vigilancia y un avión de reconocimiento.

En el comunicado, la Cancillería sostuvo que esta actuación contradice el Acuerdo de Madrid II (1990), la Declaración Conjunta de 1991 y otros mecanismos de confianza militar acordados entre ambos países.

Además, afirmó que el movimiento unilateral también va en contravía de las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con la disputa de soberanía sobre las islas.

Qué dijo Argentina sobre las Malvinas

La nota diplomática de protesta fue entregada al Reino Unido el 13 de julio, aunque el comunicado oficial se hizo público el 15 de julio, pocas horas después de la victoria argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Por su parte, el Reino Unido sostiene que el desplazamiento del HMS Medway sí fue informado por los canales diplomáticos correspondientes.

Finalmente, el Gobierno argentino reiteró su posición histórica sobre el diferendo territorial y cerró el pronunciamiento con una frase que resume su postura frente a la disputa: “Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.