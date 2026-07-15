La ayuda humanitaria que Uruguay tenía lista para enviar a Venezuela no pudo salir como estaba previsto. El Gobierno informó que la operación aérea quedó suspendida debido a que no estaban dadas las condiciones necesarias para desarrollar la misión con las garantías de seguridad requeridas.

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El cargamento incluía medicamentos, alimentos, kits de higiene y otros insumos destinados a las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron territorio venezolano. La iniciativa surgió como parte de los esfuerzos de apoyo impulsados desde Uruguay para atender la emergencia.

¿Por qué fue suspendido vuelo con ayudas para Venezuela?

La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, explicó que la suspensión del vuelo obedeció, entre otros factores, a modificaciones en las condiciones para el ingreso de la ayuda al país. Según indicó, las autoridades venezolanas establecieron nuevas reglas que implican costos

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“Hay un nuevo cambio de reglas y ese cambio de reglas tiene que ver con costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos“, indicó la funcionaria.

Las declaraciones del canciller coincidieron con las denuncias de organizaciones y voluntarios que siguen trabajando en las zonas devastadas, donde numerosas familias continúan buscando a sus desaparecidos y recuperando cuerpos con recursos limitados.

🔴#NoticiasAhora | Uruguay suspende el envío de un avión militar con 15 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a Venezuela. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, denunció cambios imprevistos en las condiciones de ingreso y tarifas exigidas por autoridades venezolanas. 📺… pic.twitter.com/i0qOA5Sxqg — VPItv (@VPITV) July 14, 2026

Aunque la misión aérea quedó aplazada, las autoridades precisaron que la ayuda humanitaria seguirá resguardada mientras se define un nuevo mecanismo para hacerla llegar a las zonas afectadas. Por el momento, no existe una fecha confirmada para reprogramar el envío.

La suspensión ocurre en medio de la respuesta internacional a la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, una tragedia que movilizó el apoyo de varios países y organizaciones con el propósito de atender las necesidades de las comunidades damnificadas.

Esta versión cambia la estructura narrativa desde el primer párrafo, evita seguir el orden de la fuente y desarrolla la información con una redacción propia. Además, si vas a publicar el artículo, te recomiendo incluir el motivo específico de la suspensión que informó la Cancillería (si fue por falta de garantías de seguridad, autorización de ingreso o coordinación logística), ya que ese detalle es el verdadero valor informativo y ayuda a diferenciar aún más el texto del original.