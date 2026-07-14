Por: Caracol TV

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Un pequeño de 10 años fue hallado muerto en un estanque luego de desaparecer durante la noche de su vivienda en Kansas City, Missouri, en un caso que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades y medios locales, estaría relacionado con un episodio de sonambulismo. La investigación continúa en curso mientras la comunidad lamenta la muerte del menor.

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Según informó The Sun, el niño fue identificado como Jackson Georgari, quien salió de su casa durante la noche del miércoles sin que su familia se percatara de ello. La Policía de Kansas City indicó que el menor habría caminado dormido aproximadamente cerca de 1,9 kilómetros antes de llegar a un estanque ubicado cerca del centro comercial The Village at Briarcliff.

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De acuerdo con la información conocida por los medios, las cámaras de un timbre de seguridad registraron al menor saliendo del complejo de apartamentos alrededor de las 11:00 de la noche. Las autoridades señalaron que, presuntamente, caminó mientras permanecía dormido durante aproximadamente media hora.

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La búsqueda terminó hacia las 12:30 de la madrugada del jueves, cuando Jackson fue encontrado inconsciente en un estanque. Aunque los equipos de emergencia iniciaron maniobras de reanimación en el lugar, el menor fue declarado muerto.

Posteriormente, la Policía de Kansas City confirmó la actualización del caso mediante un comunicado en Facebook.

“Lamentablemente hay una actualización en este caso. Justo después del mediodía de esta tarde, los oficiales que buscaban la zona localizaron a Jackson inconsciente en un estanque cerca de Briarcliff Village en el norte de Mulberry”.

De acuerdo con las periodistas de KMBZ, las hermanas de Jackson aseguraron que el niño tenía antecedentes de sonambulismo y que anteriormente había protagonizado varios episodios que pusieron en riesgo su vida.

La reportera Dana Wright, de KMBZ, reveló en Facebook que las hermanas del menor señalaron que recientemente había tenido tres episodios de sonambulismo.

Uno de ellos ocurrió antes de que la familia se trasladara a Kansas City. En esa ocasión, de acuerdo con la información difundida, la policía encontró al niño caminando dormido por una calle de San Diego y logró regresarlo sano y salvo a su vivienda.

Después de mudarse a Kansas City, se habrían registrado otros dos episodios similares, según relataron sus familiares a medios locales.

Las autoridades informaron que el caso ahora será investigado por la oficina correspondiente para establecer oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

“No había signos inmediatos de juego sucio. El forense determinará la causa y la forma de muerte al concluir su investigación”, indicó la Policía de Kansas City.

Asimismo, la institución agradeció el apoyo recibido durante las labores de búsqueda por parte de distintas agencias de emergencia y cuerpos policiales que participaron en el operativo.

Tras conocerse el fallecimiento del menor, la Asociación de Padres y Maestros de Briarcliff compartió un mensaje en el que lamentó la pérdida de uno de sus estudiantes.

“Nuestra comunidad de Briarcliff está desconsolada por la trágica pérdida de uno de nuestros alumnos, Jackson Georgari”.

La organización también envió un mensaje de solidaridad a los familiares, compañeros y docentes del niño. “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos, compañeros de clase, profesores y a todos aquellos cuyas vidas se vieron afectadas por el estudiante”.

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Además, pidió respeto por la privacidad de la familia durante este difícil momento y señaló que, cuando existan más detalles, se informará a la comunidad sobre las posibles formas de brindar apoyo.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para determinar oficialmente la causa y la forma de muerte del menor, aunque, hasta el momento, la Policía de Kansas City ha señalado que no existen indicios inmediatos de que se trate de un hecho criminal.

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