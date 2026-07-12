Cuando se piensa en los países que limitan con Colombia, México nunca aparece en la lista. Sin embargo, hubo un momento en la historia en que ambas naciones sí compartieron una frontera terrestre.

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Aunque parezca un dato sacado de una novela de ficción, ocurrió realmente entre enero de 1822 y marzo de 1823, durante los primeros años de independencia de ambos territorios.

La explicación está en que ni México ni Colombia tenían entonces las fronteras que conocemos hoy. En esa época existían dos enormes proyectos políticos: el Primer Imperio Mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide, y la Gran Colombia, impulsada por Simón Bolívar, que reunía los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

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Tras independizarse de España en 1821, México vivió una expansión territorial sin precedentes. En enero de 1822, las provincias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica decidieron anexarse al Primer Imperio Mexicano. Esa decisión llevó la frontera sur de México hasta los límites de la actual Costa Rica.

Qué pasó con La Gran Colombia

Mientras tanto, la Gran Colombia se extendía desde el Caribe hasta el Pacífico e incluía el territorio de Panamá, que en ese momento hacía parte de la república creada por Bolívar. Como Costa Rica pertenecía al Imperio Mexicano y Panamá hacía parte de la Gran Colombia, ambos países terminaron siendo vecinos por tierra.

Ese fue el único momento de la historia en que México y Colombia compartieron una frontera terrestre, ubicada entre lo que hoy es el límite entre Costa Rica y Panamá.

Por qué desapareció la frontera entre Colombia y México

La vecindad duró apenas 14 meses debido a la inestabilidad política que atravesaba la región. En marzo de 1823, Agustín de Iturbide abdicó al trono tras el triunfo del Plan de Casa Mata, movimiento que puso fin al Primer Imperio Mexicano.

Con la caída del emperador, las provincias centroamericanas aprovecharon para separarse de México y conformaron las Provincias Unidas del Centro de América, una federación que más adelante también se dividiría para dar origen a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Al perder esos territorios, México volvió a fijar su frontera sur mucho más al norte y desapareció definitivamente el límite terrestre con la Gran Colombia.

El primer aliado de México tras su independencia

Más allá de esa curiosa frontera, existe otro dato poco conocido que une a ambos países. La Gran Colombia fue el primer Estado en reconocer oficialmente la independencia de México, incluso antes que Estados Unidos y las principales potencias europeas.

Ese acercamiento quedó formalizado en 1822, cuando ambas naciones firmaron el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, considerado uno de los primeros acuerdos diplomáticos entre las nuevas repúblicas americanas y una muestra de la estrecha relación que buscaban construir tras dejar atrás el dominio español.

Aunque aquella frontera desapareció hace más de dos siglos, sigue siendo uno de los episodios más llamativos y menos conocidos de la historia política de América Latina, cuando dos de los países más importantes de la región llegaron, literalmente, a ser vecinos.

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