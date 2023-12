El sonambulismo verbal o somniloquia, al igual que el sonambulismo en sí, es un fenómeno que ocurre mientras se duerme. Durante las diferentes etapas del sueño el cerebro pasa por varios ciclos incluyendo etapas de sueño profundo y sueño REM (movimiento rápido de los ojos). Durante el sueño REM es cuando ocurren los sueños más vívidos y la actividad cerebral es intensa. Los músculos del cuerpo están mayormente paralizados para evitar que las personas actúen físicamente lo que están soñando.

Sin embargo, esta desconexión entre la actividad cerebral y la parálisis muscular puede no ser tan efectiva. Durante este, la persona puede realizar actividades motoras como caminar, hablar o realizar acciones simples mientras permanece en un estado de sueño profundo.

¿Qué significa que una persona hable mientras duerme?

Este fenómeno ocurre durante el sueño cuando la persona puede hablar, murmurar o pronunciar palabras de manera inconsciente. A menudo, las palabras pueden no tener sentido o pueden ser fragmentos de pensamientos o sueños que la persona está experimentando en ese momento. Por lo general, no hay una comprensión consciente de lo que se está diciendo y generalmente no recuerdan haber hablado durante el sueño. Esto es bastante común y no suele ser motivo de preocupación a menos que esté acompañado por otros comportamientos o problemas relacionados con el sueño.

El sonambulismo en cualquiera de sus formas puede ser desencadenado por varios factores como el estrés, la falta de sueño, la genética o ciertos medicamentos. A menudo, es más común en niños y tiende a disminuir a medida que las personas crecen, pero aún puede ocurrir en la edad adulta.

