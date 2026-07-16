Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tras más de 13 días de intensa búsqueda, fue confirmada la muerte de Karol Vanessa Vallejo Triviño, joven de 21 años oriunda de Ibagué, y de su hijo Andreu Santiago López Vallejo, de 3 años, quienes fueron hallados sin vida bajo los escombros del edificio donde residían, tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela.

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El hallazgo se registró en Caracas, en el interior de su apartamento ubicado en la Torre C del complejo OPP27, en el quinto piso, una de las estructuras afectadas por el movimiento telúrico. Según información preliminar, un familiar logró ubicarlos entre la edificación colapsada.

Sin embargo, en las últimas horas, la familia desmintió versiones difundidas por algunos medios sobre una supuesta cremación de los cuerpos. Aseguran que el proceso aún no se ha realizado y que, por el contrario, varios familiares ya se encuentran en camino hacia Venezuela para asumir directamente la situación.

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“Mis hermanos ya están viajando hacia Venezuela; apenas van cruzando la frontera. Aún no han sido cremados, como han informado algunos medios. Estamos en ese proceso y queremos repatriarlos en las condiciones en que se encuentren”, afirmó una familiar.

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Los allegados buscan adelantar los trámites necesarios para lograr la repatriación y brindarles el último adiós en su tierra natal.

Este doloroso desenlace pone fin a días de incertidumbre y esperanza para la familia, que mantuvo una intensa búsqueda a través de redes sociales y medios de comunicación, y que ahora enfrenta el difícil proceso de despedir a sus seres queridos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.